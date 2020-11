Videogiochi in offerta: Fallout 76 costa appena 8 euro per il Black Friday!

Fallout 76 raggiunge il suo prezzo più basso di sempre per le offerte Black Friday 2020 di Amazon: la S.P.E.C.I.A.L. Edition del gioco è in vendita a soli 7.99 euro, un prezzo persino più economico dei 9.99 euro di ottobre.

Fallout 76 Special Edition costa 7.99 euro su Amazon.it per l'intero periodo del Black Friday: "questa edizione è composta da un set di tre spille della gamma di attributi S.P.E.C.I.A.L di Fallout, la serie di regole alla base di tutti i giochi di Fallout. S.P.E.C.I.A.L è l'acronimo che rappresenta le statistiche principali del sistema: Forza (Strength), Percezione (Perception), Resistenza (Endurance), Carisma (Charisma), Intelligenza (Intelligence), Agilità (Agility) e Fortuna (Luck). Questa edizione include: Forza, Carisma e Fortuna."

Il prezzo è valido per Fallout 76 S.P.E.C.I.A.L. Edition per PlayStation 4 e Xbox One, si tratta di una edizione esclusiva in vendita solo su Amazon.it e non reperibile presso altri retailer. Una buona occasione per provare il gioco Bethesda, un titolo non troppo fortunato dal punto di vista commerciale ma che potrebbe offrire molte ore di divertimento agli appassionati della serie.

