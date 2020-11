Videogiochi in offerta, i migliori sconti su Amazon del 2 novembre

Su Amazon.it continuano le offerte anticipate del Black Friday, anche oggi il celebre sito di eCommerce propone una serie di videogiochi in vendita a prezzi ridotti, solamente per un periodo limitato.

Tra i tanti citiamo FIFA 21 per PlayStation 4 a 49.99 euro, Control di Remedy a 29.99 euro, Football Manager 2020 a 19.99 euro, Watch Dogs Legion a 59.99 euro e Fallout 76 Special Edition a 9.99 euro, il prezzo più basso mai visto per il gioco Bethesda.

Sconti Amazon sui videogiochi

In offerta anche Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z Kakarot oltre a Mario + Rabbids Kingdom Battle, Far Cry New Dawn e Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft. Impossibile poi non segnalare The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a meno di 20 euro, un vero affare considerando che CD Projekt RED pubblicherà nel 2021 un aggiornamento gratuito per PS5 e Xbox Series X/S.