Videogiochi in offerta: i nuovi sconti Amazon di inizio settimana

Inizia una nuova settimana e Amazon.it ce lo ricorda proponendo una serie di sconti e offerte speciali su una serie di videogiochi, alcune promozioni sono del tutto nuove mentre sono state lanciate nel weekend, queste sono dunque le ultime ore per approfittarne.

Tra i giochi in offerta troviamo The Last Of Us Parte 2 e Dragon Ball Z Kakarot al prezzo più basso di sempre (rispettivamente 39.95 e 39.99 euro), FIFA 21 a 49.99 euro e Tekken 7 a 20,99 euro.

Videogiochi Amazon Offerte

Da segnalare anche Star Wars Squadrons a 24.99 euro, Assassin's Creed Origins + Odyssey a 32.99 euro e Persona 5 Royal Edition a 29,99 euro. Come sempre ricordiamo che i prezzi su Amazon cambiano spesso molto rapidamente, dunque se notate prezzi diversi da quelli qui riportati segnalatecelo nei commenti, provvederemo a correggere in breve tempo.