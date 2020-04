Videogiochi in offerta: gli sconti Amazon di lunedì 27 aprile

Anche oggi Amazon propone una serie di sconti e promozioni per la categoria Videogiochi e Console. Abbiamo scelto tre titoli in vendita a prezzi ridotto fino alle 23:59 di lunedì 27 aprile e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.

Iniziamo segnalando la Premium Edition di Grand Theft Auto V in vendita a 28.99 euro, in offerta anche Red Dead Redemption 2 (edizione Standard) e Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, che sceglie sotto la soglia psicologica dei 50 euro. Si tratta di tre giochi non recentissimi ma ancora oggi molto popolari, e sebbene gli sconti non siano altissimi, il risparmio è comunque tangibile.

Videogiochi Sconti Amazon

Ricordiamo che nonostante il difficile momento in corso, Amazon sta continuando a spedire regolarmente, anche se sui prodotti non strettamente necessari i tempi di consegna sono più lunghi del previsto. In ogni caso potete effettuare il vostro ordine con la certezza di riceverlo in relativamente breve tempo, se gli articoli ordinati sono disponibili in magazzino.