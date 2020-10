Videogiochi offerte, tre sconti da non perdere su Amazon per il weekend

Ci avviciniamo al fine settimana e tornano le offerte di Amazon per la categoria videogiochi e console. Abbiamo selezionato tre giochi in sconto venduti a prezzi interessanti e che vi consigliamo di recuperare questo weekend.

Iniziamo segnalando eFootball PES 2021 Season Update, il nuovo gioco di calcio Konami è già scontato di oltre dieci euro, seppur in versione inglese. Assassin's Creed Odyssey continua a scendere di prezzo in vista dell'arrivo di Assassin's Creed Valhalla, in sconto anche la GOTY Edition di NieR Automata.

Sconti e offerte Amazon

A questo prezzo NieR Automata è certamente un acquisto consigliato, aspettando l'uscita di NieR Replicant, disponibile dal 23 aprile 2021 in Europa. Ricordatevi che i prezzi indicati sono validi per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili su Amazon.

