Videogiochi: ecco le 10 proposte dell'OIES per lo sviluppo degli eSport in Italia

Dopo aver presentato il White Paper in Parlamento, l'Osservatorio Italiano Esports pubblica la versione integrale del testo sottoposto alle istituzioni che contiene i dieci punti fondamentali delle proposte per lo sviluppo del settore in Italia.

Il White Paper sugli eSport nasce dalla consultazione tra l'OIES e più di settanta operatori del settore. Dalla sintesi delle varie posizioni espresse dagli addetti al settore che animano la scena eSport italiana, è scaturito un programma in dieci punti che l'Osservatorio Italiano Esports ha sottoposto alle forze politiche presenti alla Camera dei Deputati per promuovere azioni normative e di sistema.

Nelle trecento pagine che compongono questo importante documento programmatico, l'OIES e gli attori dell'eSport italiano trattano gli aspetti legali ed economici delle iniziative da promuovere per garantire la crescita del settore, per poi spaziare dalle attività di sostegno agli sviluppatori e alle nuove tecnologie. Il documento prodotto dall'Osservatorio rappresenta perciò la più completa pubblicazione sul mercato degli Esports mai presentata in Italia, con analisi e proposte provenienti direttamente dagli operatori. Eccovi i passaggi salienti delle proposte avanzate dall'OIES:

Individuare una regolamentazione adeguata per gli Esports Individuare piani di fine carriera per i pro player e conseguente inserimento nel mercato del lavoro. Assicurare loro supporto fisico e psicologico da parte dei team Esports. Promuovere una maggiore inclusione della community femminile, abbattendo fenomeni negativi come bullismo online, gender swap, discriminazioni, e favorendo la nascita di tornei misti. Diffondere l'educazione al gaming verso scuole e famiglie, abbattendo gli stereotipi negativi attraverso programmi che utilizzino il gaming come attività formativa e di sviluppo delle abilità cognitive dei ragazzi. Includere il gaming nel curriculum scolastico e favorire la collaborazione con scuole e università attraverso tornei e squadre Esports. Creare infrastrutture che possano ospitare competizioni nazionali e internazionali. Riconoscere una Lega Esports nazionale che possa facilitare l'accesso a questo mercato. Favorire la collaborazione tra operatori, federazioni sportive e operatori pubblici e privati. Prevedere misure fiscali che possano supportare lo sviluppo del settore. Riconoscere i videogiochi come forma d'arte e istituire una Game Commission che possa promuovere finanziamenti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso il gaming. Favorire l'adozione delle nuove tecnologie, come la blockchain, per migliorare la sicurezza dell'ecosistema e la qualità dei videogiochi. Agire per diminuire il digital divide e l'accesso alle reti veloci internet. Ripristinare iniziative pubbliche come il First Playable Fund per sostenere economicamente gli sviluppatori indipendenti di videogiochi. Promuovere bandi e finanziamenti attraverso una piattaforma dedicata ai progetti gaming. Semplificare la burocrazia per incentivare gli investimenti nel settore.

In calce alla notizia trovate il link per consultare online (o scaricare gratuitamente) il White Paper dell'Osservatorio Italiano Esports e dei settanta operatori del settore che hanno contribuito alla stesura di questo importante documento.