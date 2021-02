Videogiochi: l'ondata di gelo in Texas blocca temporaneamente lo sviluppo di molti titoli

L'incredibile tempesta di neve abbattutasi sul Texas sta causando moltissimi disagi agli abitanti dello Stato USA ma minaccia di provocare moltissimi danni anche all'industria videoludica: diverse software house hanno infatti deciso di fermare temporaneamente lo sviluppo dei propri titoli.

In ragione del blackout elettrico verificatosi a seguito di questa eccezionale ondata di gelo, le società videoludiche hanno scelto di chiudere momentaneamente i propri uffici e bloccare ogni progetto da svolgersi con il lavoro in remoto.

Nel tentativo di capire cosa sta accadendo in Texas, i giornalisti di Kotaku hanno contattato diversi sviluppatori che operano in quello Stato e ricevuto conferma da tutti gli attori interpellati. Tra le aziende interessate da questa chiusura forzata vengono citate Electronic Arts (per i 700 sviluppatori texani che collaborano in smart working con le diverse sussidiarie del colosso videoludico), Aspyr Media, Certain Affinity e Owlchemy Labs.

I portavoce di ciascuna compagnia raggiunta dalla redazione di Kotaku riferisce che i lavori delle rispettive aziende verranno pesantemente influenzati da questa catastrofe climatica e che, conseguentemente, ci saranno delle ripercussioni nelle tempistiche di sviluppo dei giochi non ancora lanciati, nella pubblicazione delle patch di titoli già in commercio e nelle strategie comunicative tra video diari, trailer gameplay e quant'altro possa interessare i media e il rapporto con la community.

L'articolo di Kotaku non fornisce ulteriori dettagli sulle decisioni prese dalle altre software house texane, ma la grave emergenza che sta attraversando lo Stato non lascia presagire nulla di buono. Pensiamo ad esempio ai ragazzi del team di BioWare Austin e al destino che attende Anthem Next.