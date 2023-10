Videogiochi: l'Osservatorio Italiano Esports presenta il White Paper in Parlamento

Dopo l'incontro tra IIDEA e il Ministero della Cultura per il futuro dell'industria dei videogiochi in Italia, anche l'Osservatorio Italiano Esports si appresta a tenere un importante intervento in Parlamento per presentare il primo White Paper del settore.

Nella giornata di martedì 10 ottobre, il dialogo avviato dall'Osservatorio Italiano Esports con le istituzioni per promuovere gli eSport in Italia culminerà con la presentazione in Parlamento di un documento che avanzerà proposte, soluzioni e idee per il futuro del gaming competitivo nel nostro Paese.

Destinato ad essere proposto al grande pubblico anche con un documento digitale certificato, il White Paper dell'Osservatorio Italiano Esports si ripromette di affrontare i problemi che affliggono lo sviluppo degli eSport e del gaming in Italia per risolverli con proposte avanzate dagli operatori del settore.

Il primo White Paper sugli Esports darà quindi modo alle aziende e agli operatori che animano la scena videoludica competitiva in Italia di sottolineare in Parlamento la grande rilevanza economica e culturale di questo settore in fortissima crescita, con testimonianze di oltre 70 operatori che rappresentano le voci di tutta la filiera.

La redazione di questo White Paper arriva dopo una consultazione pubblica aperta dall'OIES a

seguito della convention sugli Esports tenutasi in Parlamento a inizio maggio: a seguito di quell'evento, l'Osservatorio Italiano Esports assunse l'impegno di ampliare le consultazioni con interviste alle organizzazioni di settore e approfondimenti sui temi più importanti delle proposte da presentare alle istituzioni per favorire la crescita del gaming e degli eSport in Italia.

Una crescita che, in base alle linee guida del White Paper, è stata troppo rapida rispetto all'adeguamento normativo, da qui le criticità che stanno bloccando lo sviluppo del mercato nel nostro Paese e, con esse, la necessità di interventi da parte delle istituzioni per inquadrare gli eSport e i suoi attori in piano normativo aggiornato.