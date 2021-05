Videogiochi e pandemia: il boost degli incassi è permanente, per il boss di Take-Two

La pandemia ha rinchiuso in casa miliardi di persone, dando il via a quella che il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha definito come una "modifica trasformativa del fruizione dell'intrattenimento". In altre parole, gli utenti hanno fruito di un maggior quantitativo di contenuti d'intrattenimento, in particolare videogiochi.

Gli incassi sono volati alle stelle, dando forma ad un mercato ancor più largo e appetibile per tutti i creatori. Molti ritengono che questo momento d'oro sia transitorio, ma non Zelnick, che invece considera questo boost permanente: "L'intrattenimento interattivo è adesso la tipologia di intrattenimento verticale numero uno in termini di introiti, e credo che le persone non l'abbiano ancora realizzato appieno. E buona parte dei quella crescita è attribuibile alle persone che hanno scoperto o riscoperto l'intrattenimento interattivo e i suoi aspetti sociali durante la pandemia. Anche se alcuni trend sono destinati ad affievolirsi, ritengo che questo cambiamento sia permanente".

Il boss di Take-Two ci tiene a rimarcare l'importanza della componente sociale: "Mentre le persone scoprivano e riscoprivano l'intrattenimento interattivo, hanno realizzato che noi - e i nostri concorrenti - offriamo un grafica, delle storie, dei personaggi e un gameplay grandiosi. E allo stesso tempo, mentre giocate, potete trascorrere il vostro tempo con amici da tutto il mondo. Potete creare nuovi amici e far parte di community esistenti oppure nuove. Potete condividere le vostre esperienze. Potete parlare con gli altri. Potete chattare con differenti client".

Alcuni competitor hanno espanso i propri franchise attaccando nuovi mercati, come ha fatto Activision con Call of Duty, approdato su smartphone e tablet con COD Mobile e divenuto free-to-play con Call of Duty Warzone. Take-Two ha optato per un approccio più "soft": GTA Online stand-alone sarà gratis su PS5 per un periodo limitato, mentre Red Dead Online stand-alone è stato proposto al debutto ad un prezzo notevolmente ridotto. In ogni caso, sta guardando con interesse anche ai concorrenti: "Ovviamente Activision ha avuto un grande successo con Call of Duty Mobile e lo ammiriamo. Non abbiamo ancora portato nessuna delle nostre core IP su mobile in quel modo lì. Non dico che non lo faremo; solo che non lo abbiamo ancora fatto".

Nel corso della recente riunione con gli azionisti, Take-Two ha fatto sapere di avere quattro grandi giochi in uscita entro marzo 2022, compreso una nuova IP di Gearbox.