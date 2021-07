Videogiochi del passato che rischiano di essere dimenticati: ne parla Phil Spencer di Xbox

Nel corso del suo ultimo intervento nel podcast di Kinda Funny, il massimo rappresentante della divisione Xbox, Phil Spencer, ha discusso della sempre più stringente necessità di tutti gli attori dell'industria di preservare la memoria dei videogiochi e degli hardware del passato, prima che vengano dimenticati.

Dopo aver affrontato l'altrettanto dirimente questione dei reboot futuri degli Xbox Game Studios, il responsabile del Team Xbox di Microsoft ha spiegato che "mi preoccupa un po' questa situazione, rischiamo di perdere la nostra storia e le forme d'arte videoludica più antiche. Quando penso alle vecchie ROM, al MAME e a cose di questo genere, penso anche a come riusciremo a ricordare questi vecchi giochi e l'hardware su cui venivano eseguiti e... davvero, vorrei proprio che come industria ci unissimo per aiutare a preservare la nostra storia, per non perdere mai la possibilità di guardare a come eravamo e a cosa giocavamo in passato".

Dopo aver preso ad esempio l'opera portata avanti dal museo newyorkese del Paley Center con la conservazione dei nastri delle vecchie trasmissioni televisive americane, Spencer rimarca il concetto e sottolinea che "vorrei proprio che tutti gli attori dell'industria dei videogiochi si unissero nello sforzo di aiutare coloro che si impegnano a preservare la storia del nostro settore, sarebbe una cosa fantastica".

Il boss di Xbox spiega inoltre che la casa di Redmond si sta attivando in tal senso per preservare i videogiochi del passato tramite Xbox Cloud Gaming, il servizio accessibile dagli iscritti al Game Pass e conosciuto anche come xCloud. In chiusura del suo intervento, Spencer spiega che le sue preoccupazioni per la preservazione della memoria dei videogiochi e delle console del passato deriva anche dalla consapevolezza che determinate esperienze interattive, come quelle offerte dalla stessa Microsoft con Kinect, necessitano di sforzi ulteriori per poter essere "conservate" a futura memoria degli appassionati.