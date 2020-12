Videogiochi sparatutto: perchè sono così popolari? Ne parla il papà di Mario e Zelda

Dopo aver discusso del futuro di Nintendo senza la vecchia guardia, il papà di Super Mario e Zelda, Shigeru Miyamoto, ha riflettuto sui motivi dell'incrollabile popolarità di uno dei generi più apprezzati dagli appassionati di videogiochi, ovvero quello degli sparatutto.

Durante l'ultima intervista a The New Yorker, l'eclettico sviluppatore e dirigente giapponese affronta l'argomento spiegando come "penso che noi umani siano programmati per provare gioia quando lanciamo una palla e colpiamo un bersaglio, per esempio. Fa parte della nostra natura ma, quando si tratta di videogiochi, ho qualche resistenza a concentrarmi su questa singola fonte di piacere. In quanto esseri umani, abbiamo molti modi per divertirci e provar piacere. Idealmente, i game designer dovrebbero esplorare questi altri modi".

Per il creatore di Super Mario e della serie di The Legend of Zelda, quindi, la passione per i videogiochi sparatutto soddisferebbe un istinto primordiale che è innato in ogni essere umano. Eppure, stando a Miyamoto tra i compiti degli sviluppatori di videogiochi c'è anche quello di trovare sempre nuove forme d'intrattenimento, come ribadisce lo stesso esponente di Nintendo affermando che "non penso che sia necessariamente un male se ci sono team che si adagiano su questo semplice meccanismo (riferendosi agli sparatutto, ndr), ma non ideale che tutti facciano la stessa cosa solo perchè quel genere di esperienze contribuisce alle vendite. Sarebbe davvero fantastico se gli sviluppatori riuscissero sempre a trovare nuovi modi per suscitare gioia nei loro utenti".

Nel concludere il suo intervento, Miyamoto rimarca il concetto e spiega che "sono anche restio all'idea che sia giusto uccidere semplicemente tutti i mostri in uno sparatutto. Anche loro hanno un motivo per combattere e potrebbe essere lo stesso del nostro personaggio. È un qualcosa a cui ho pensato molto. Supponiamo di trovarci in una scena dove c'è una nave da guerra che affonda: guardandola dall'esterno potrebbe essere un simbolo di vittoria in battaglia, ma da regista o designer mi chiedo cosa si potrebbe fare per spostare la prospettiva sulle persone che sono su quella nave che affonda, dando così modo allo spettatore di vedere da vicino l'impatto delle proprie azioni. Sarebbe incredibile se i produttori di videogiochi facessero più passi in questa direzione per cambiare la prospettiva dei propri titoli, piuttosto che guardare sempre le scene dall'angolazione più ovvia".

Cosa ne pensate delle riflessioni di Shigeru Miyamoto? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di compiere insieme a noi un viaggio nei ricordi di Super Mario che compie 35 anni.