Videogiochi sui pirati: quali sono i più belli in assoluto?

Solchiamo ancora una volta le profonde acque del mondo dei videogiochi, alla ricerca dei migliori videogiochi ad ambientazione piratesca. Non esistono moltissimi videogiochi sui pirati, ma quelli disponibili sono diventati dei classici oppure offrono ore e ore di puro divertimento, tra un arrembaggio e una caccia al tesoro.

The Curse of Monkey Island

Quando si tratta di pirati e videogiochi, non si può non cominciare dalla serie di punta-e-clicca di LucasArts. I cinque titoli di cui è composta esplorano ogni aspetto dello stile di vita da bucaniere, e in ogni scena si respira l'atmosfera tipica dell'ambientazione piratesca. Il migliore di tutti è probabilmente il terzo, The Curse of Monkey Island, sviluppato nel 1997 ma ancora perfettamente giocabile grazie al brillante doppiaggio e ai disegni davvero ben realizzati. Inoltre, è l'unico in cui è possibile navigare veramente e dedicarsi alle attività meno tollerate dalla legge.

LEGO Pirati dei Caraibi

Pirati dei Caraibi è la serie di film sui pirati di maggior successo; sfortunatamente, ciò non sembra vero se guardiamo la sua controparte videoludica, in quanto i giochi basati sul franchise sono (e siamo buoni) alquanto passabili. A rimediare ecco LEGO Pirati dei Caraibi, che abbraccia fedelmente i primi quattro film ricreandone alla perfezione ambientazione e umorismo. È l'ultimo gioco LEGO che non dispone del doppiaggio, il che contribuisce (al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare) a renderlo esilarante quanto il film, grazie alle varie battute mimate e all'espressività degli omini gialli.

Sea Dogs

Ufficialmente gioco d'azione/avventura, Sea Dogs è più che altro un GDR sui pirati. In questo titolo di produzione russa pubblicato da Bethesda, vestiamo i panni di un prigioniero che raduna un manipolo di "colleghi" e scappa, prendendo in mano il timone e il suo destino. Infatti, il giocatore è libero di fare tutto ciò che vuole, anche di non essere più un pirata: si può seguire la storia principale, accettare missioni da vari paesi, diventare un commerciante, oppure dedicarsi anima e corpo al rum e alle azioni di pirateria, diventando il più grande corsaro di tutti i sette mari. Certo, si tratta sempre di un videogioco del 2000, con grafica e recitazione un po' invecchiate, ma se non vi fate intimidire da questi difetti scoprirete uno dei migliori giochi sui pirati mai fatti.

Assassin's Creed IV Black Flag

La serie degli Assassin's Creed esplora da sempre una gran varietà di ambientazioni; con il quarto capitolo ci ritroviamo a navigare nelle cristalline acque dei Caraibi nei panni del pirata Edward Kenway. Black Flag è uno dei migliori capitoli della serie ed è anche uno dei migliori open world sui pirati mai realizzato: potrete comandare una nave e un equipaggio tutto vostro, cacciare altri vascelli, compiere razzie, sparare cannonate a più non posso, vivere avventure nella giungla, scovare tesori nascosti. Le battaglie navali sono forse una delle meccaniche più soddisfacenti del gioco, essendo spettacolari e facili da gestire al tempo stesso. Il combattimento a piedi è altrettanto spettacolare e in pieno stile Assassin's Creed, ricco quindi di tecniche e contromosse, con una caratteristica unica: Edward può far fuoco con tutte le pistole che si porta addosso (e sono davvero tante, credetemi).

Infine, da non dimenticare le canzoni marinaresche che l'equipaggio canterà a squarciagola durante la navigazione. Cosa c'è di più piratesco che sentire una manica di bucanieri che canta "Drunken Sailor" poco prima di avvistare un gruppo di balene?

Sea of Thieves

Volete fare i pirati? Perfetto. Fare i pirati con altri pirati, in multigiocatore online, è la cosa più pirata che ci sia. In Sea of Thieves dovrete riunire un equipaggio di amici, governare insieme una nave pirata e solcare i mari alla ricerca di bottino da saccheggiare. La modalità giocatore singolo non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella multigiocatore in termini di divertimento.

Ci sono battaglie navali contro altri equipaggi composti da giocatori, non-morti che popolano le tante isole della mappa e custodiscono tesori, squali giganti e anche un Kraken. Gli aggiornamenti mensili del gioco garantiscono un elenco sempre nuove di attività piratesche da svolgere e di bottini da scovare: se condividete con un gruppo di amici la stessa passione per i pirati, dovete assolutamente provare Sea of Thieves. Per saperne di più ecco la recensione di Sea of Thieves Anniversary Edition.

Speriamo di aver placato la vostra sete di rum, cioè la vostra curiosità in merito a quali siano i migliori giochi sui pirati, con questo articolo. Nel frattempo, abbiamo fatto anche qualche ricerca sui migliori giochi di guerra online attualmente in circolazione.