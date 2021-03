Videogiochi: PlaySys presenta il suo Hub per sviluppatori

L'industria videoludica italiana è piena di talenti che desiderano ritagliarsi uno spazio di visibilità nel settore. Con questa consapevolezza, i curatori di PlaySys annunciano la creazione di un Hub rivolto a tutti i micro team di sviluppatori che necessitano di uno spazio per realizzare e pubblicare i loro giochi.

L'iniziativa di PlaySys nasce per connettere le eccellenze italiane dell'industria dell'intrattenimento digitale e consentirgli di interfacciarsi con tutte quelle realtà che desiderano conoscere i loro prodotti, mettendo così insieme le competenze dei singoli team attraverso uno spazio professionale e creativo comune.

L'idea alla base del nuovo progetto dello studio milanese è perciò quella di allestire un Hub dove poter accogliere i micro team che vogliono connettersi con il mercato del lavoro e necessitano di un aiuto professionale per concretizzare il loro sogno.

L'Hub di PlaySys darà quindi modo ai futuri talenti della game industry nostrana di emergere. In che modo? Oltre al supporto logistico, nell'Hub verrà offerto un supporto professionale che non si limiterà alle sole attività tecniche ma andrà ad abbracciare le branche più importanti dello sviluppo videoludico, come l'animazione, la programmazione e il motion capture. Si tratterà dunque di un servizio di coaching professionale a 360 gradi, con importanti aiuti che si estenderanno anche sul lato della comunicazione, del marketing e legale, con l'ausilio di figure prosessionali specializzate nelle attività PR, social, marketing e nella tutela del brand.

Tutti coloro che sono interessati a questa iniziativa, possono recarsi presso il sito di PlaySys e ricevere tutte le informazioni necessarie per aderirvi ed entrare a far parte dell'Hub milanese di sviluppatori di videogiochi.