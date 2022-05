Videogiochi più popolari del 2022: Minecraft domina la classifica, Elden Ring è ventesimo

Attingendo ai dati raccolti dalla divisione PlayerPulse del Gruppo NPD, il celebre analista Mat Piscatella pubblica la classifica dei giochi più fruiti su tutte le piattaforme in questa prima metà del 2022 dal pubblico del mercato videoludico di riferimento, ossia quello statunitense.

L'elenco stilato dall'esponente del Gruppo NPD riflette i gusti e le preferenze manifestate dagli appassionati di videogiochi nel corso del primo trimestre del 2022, fornendo così la cartina tornasole dei fenomeni più importanti che stanno coinvolgendo l'intera industria dell'intrattenimento digitale.

Nelle prime dieci posizioni di questa classifica ritroviamo ad esempio i "soliti noti" Minecraft, Grand Theft Auto V, Fortnite e The Sims 4, oltre al fenomeno indie Among Us, al campione d'incassi su Switch Animal Crossing New Horizons e agli sportivi Madden NFL 2022 ed NBA 2K22. È poi impossibile non notare la presenza di due rappresentanti della serie di Call of Duty nella Top10 dei giochi più popolari negli USA, ovvero COD Warzone e Vanguard.

Minecraft

Grand Theft Auto V

The Sims 4

Fortnite

Among Us

Animal Crossing New Horizons

Call of Duty Warzone

Madden NFL 2022

Call of Duty Vanguard

NBA 2K22

Come nota giustamente Piscatella sui social, la metà esatta dei giochi che compaiono in classifica è occupata da titoli che non sono stati lanciati in questo decennio, a dimostrazione della straordinaria attrattiva esercitata da GaaS come Fortnite o GTA Online e da videogiochi come The Sims 4 o Minecraft.

L'analista di NPD nota inoltre come Elden Ring, il kolossal open world di FromSoftware, occupi soltanto la ventesima posizione in classifica, anche se il dato potrebbe essere influenzato dalla finestra temporale in esame (il primo trimestre del 2022). Tra gli altri videogiochi più fruiti negli States, Piscatella cita anche World of Warcraft, Skyrim e Rocket League.