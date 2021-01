I videogiochi possono essere considerati una forma d'arte oppure no?

Sono passati da molti anni i tempi in cui i videogiochi erano considerati una semplice forma di intrattenimento. Grazie all'avanzamento della tecnologia, sia informatica che elettronica, siamo ormai ben oltre i cabinati degli anni '70.

Il mondo dei videogiochi si è arricchito da ogni punto di vista, arrivando a non avere nulla da invidiare a quello del cinema o della letteratura. L'industria videoludica riveste una parte dell'economia globale non indifferente, ed è in continuo aumento.

Tutto ciò ha portato molte novità e caratteristiche che hanno fatto spesso pensare ai videogiochi come a una forma d'arte: senza dubbio alcuno possiamo ormai affermare che è proprio così, e le opere prodotte dalle varie software house (a volte composte da team di migliaia di persone, altre volte da pochissimi membri se non quando da un singolo, coraggioso sviluppatore) sono classificabili come vere opere d'arte. Ma andiamo con ordine: cosa serve per definire una forma d'arte?

Le definizioni di "arte" sono molteplici e pressoché infinite, dal momento che non esiste una descrizione condivisa da tutti e si tratta, più che altro, di opinioni comunemente accettate e che cambiano a seconda del soggetto giudicante. L'opinione più comune è che l'arte sia una forma di comunicazione indiretta tramite un mezzo espressivo, composta da questi quattro elementi:

Il messaggero: cioè l'artista, colui che vuole comunicare; Il messaggio: ovvero l'opera d'arte, che racchiude l'idea o l'emozione che va comunicata; Lo strumento: il modo in cui idee ed emozioni vengono trasmesse al pubblico; l'enorme numero e varietà di strumenti con cui un videogioco può farlo sono probabilmente la caratteristica principale di questo medium; Il ricevente: il pubblico a cui è destinato il messaggio e che ha il compito di interpretarlo dopo aver fruito dell'opera.

Come possiamo vedere, i videogiochi hanno tutte le carte in tavola per essere considerati forme artistiche, e addirittura eccellono, rispetto ad altri medium, nella comunicazione di alcune idee, messaggi o semplici emozioni, avendo dalla loro parte il potere dell'interazione e dell'immedesimazione. Premettendo che questo varia da persona a persona, in generale un videogioco coinvolge più della lettura di un libro o della visione di un film, perché, banalmente, videogiocare comporta l'utilizzo di più sensi e non è un'attività passiva. Gli sviluppatori di un videogioco possono trasmetterci un messaggio o una sensazione chiamando a raccolta una molteplicità incredibile di strumenti (come dicevamo prima), visivi, uditivi, persino tattili. Dove un film si ferma alla colonna sonora e alle capacità attoriali, il videogioco va oltre, sfonda la quarta parete e richiede al fruitore dell'opera un'interazione, il controllo di un personaggio, persino un potere decisionale in grado di stravolgere la trama dando luogo a finali diversi.

Se pensiamo ad alcuni capolavori del calibro di The Last of Us, Detroit Become Human, Metal Gear Solid, Mass Effect, Life is Strange, Red Dead Redemption, BioShock e chissà quanti altri, non abbiamo più nessuna riserva nel considerare, a pieno diritto, i videogiochi come espressione artistica e, quindi, forma d'arte.