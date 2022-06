Quali saranno i videogiochi protagonisti dell'estate? Parola ai PlayerInside!

Nella cornice della Maratona 48 Ore Powered by Lemonsoda, la nostra redazione ha scambiato quattro chiacchiere con Raiden e Midna: il dinamico duo dei PlayerInside è intervenuto sul canale Twitch di Everyeye per condividere delle previsioni sui videogiochi protagonisti degli annunci della caldissima stagione estiva.

Iniziata "ufficiosamente" con lo scoppiettante PlayStation State of Play del 2 giugno, l'estate videoludica si prospetta davvero infuocata grazie ai tanti eventi previsti da qui alle prossime settimane, a cominciare dallo spettacolo approntato da Geoff Keighley con il Summer Game Fest del 9 giugno e dall'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno.

È proprio a queste due kermesse videoludiche che i PlayerInside guardano con maggiore attenzione per ipotizzare i possibili protagonisti delle World Premiere e degli approfondimenti previsti da Microsoft e dagli altri colossi del settore. E questo, per tacere delle tantissime sorprese in serbo da chi, come Devolver Digital, coglierà l'occasione per stuzzicare la curiosità degli appassionati con il ritorno del simpatico Devolver Direct che, per quest'anno, vedrà persino la partecipazione di Suda51.

