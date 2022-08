Videogiochi e pubblicità assurde: provate a non ridere con lo spot di MH Rise Sunbreak

Per celebrare il lancio dell'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise, la macchina promozionale di Capcom ha dato fondo alla propria creatività con un esilarante spot trasmesso e mostrato sui social più seguiti in Giappone.

Il filmato promozionale confezionato dal colosso videoludico nipponico è un vero e proprio tripudio di kitsch, un frullato indigeribile (e al tempo stesso irresistibile) di operette giapponesi, esplosioni di effetti particellari, battute intraducibili e il caro, vecchio karaoke sulle note di una canzone a tema con il titolo della nuova espansione di Monster Hunter Rise.

Se ve la sentite di immergervi in questo microcosmo di comicità e cattivo gusto, in calce alla notizia trovate lo spot che sta spopolando ormai da qualche settimana in Giappone. Quanto al futuro, per gli appassionati dell'iconica saga action ruolistica di Capcom è previsto un nuovo tuffo nell'universo fantasy di Monster Hunter Rise con l'evento sulle sorprese di MH Rise Sunbreak in arrivo nei prossimi mesi su PC e Nintendo Switch, un appuntamento pianificato per il 9 agosto dalle ore 16:00 italiane.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Capcom, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak a firma di Antonello "Kirito" Bello.