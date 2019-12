Videogiochi e spot TV: chi ha speso di più nel 2019 tra Microsoft, Sony e Nintendo?

Gli analisti di iSpot.tv dedicano il loro ultimo report alle operazioni commerciali compiute dai principali attori dell'industria videoludica attraverso le pubblicità in TV. In base al report, allora, chi tra Nintendo, Sony e Microsoft ha speso di più in pubblicità televisiva nel corso del 2019?

Stando a quanto emerso dal rapporto, quest'anno l'industria dei videogiochi ha investito in spot TV la bellezza di 319,6 milioni di dollari, una cifra che risulta essere del 15% inferiore rispetto a quanto speso nel 2018. La contrazione negli investimenti pubblicitari televisivi dovrebbe essere stata causata dall'inarrestabile ascesa dei media moderni come Internet e i Social Network, come si evince dal dato del -27% di spettatori nei target commerciali di riferimento degli appassionati di videogiochi.

Tra Sony, Microsoft e Nintendo, è quest'ultima ad aver speso di meno nell'acquisto di slot pubblicitari su TV: la casa di Kyoto ha infatti deciso di investire circa 46 milioni di dollari per promuovere videogiochi come Pokemon Spada e Scudo e prodotti come Nintendo Switch Lite. Di diversa entità sono invece le cifre spese dalla casa di Redmond e dal colosso tecnologico giapponese: la divisione Xbox ha infatti investito circa 100 milioni di dollari, mentre quella PlayStation si è spinta fino a 108,5 milioni di dollari, perseguendo strategie analoghe che hanno visto approdare sul piccolo schermo diversi spot dedicati ai giochi più celebri (su tutti, Death Stranding e Gears 5), i bundle e i servizi più in vista (come PS Now e Xbox Game Pass).

Pur riferendosi ai soli dati raccolti sul mercato statunitense, l'analisi condotta da iSpot.tv ci permette comunque di intuire l'andamento complessivo del mercato pubblicitario e le strategie attuate dalle tre sorelle dell'industria videoludica delle console per promuovere i propri giochi, prodotti e servizi di punta servendosi dei media tradizionali. Chissà cosa ci riserverà il futuro, soprattutto in vista dell'arrivo della nextgen con il lancio quasi concomitante di PS5 e Xbox Series X per Natale 2020.