Videogiochi e review bombing: Metacritic corre ai ripari con limiti alle recensioni utente

Come specificato dopo il review bombing di The Last of Us 2, i gestori di Metacritic hanno deciso di attuare una nuova politica e di arginare il fastidioso fenomeno del review bombing introducendo dei limiti alle recensioni utente nei nuovi videogiochi.

Dalle pagine di GameSpot, un portavoce di Metacritic ha voluto fare definitivamente chiarezza e specificare che "di recente abbiamo implementato un periodo di attesa standard di 36 ore per la pubblicazione delle recensioni utente nei nuovi videogiochi, garantendo così il tempo necessario per giocare questi titoli prima di sottoporre i propri giudizi tramite il modulo delle recensioni utente".

Come specificato dal rappresentante del più seguito aggregatore di recensioni, "questo nuovo sistema è stato implementato nella sezione Videogiochi di Metacritic ed è basato su di una ricerca condotta sui dati raccolti con il contributo di critici ed esperti del settore".

La decisione assunta da Metacritic riguarderà perciò tutti i videogiochi in uscita, con l'impossibilità di scrivere e pubblicare delle recensioni non professionali nel lasso delle prime 36 ore dal lancio. Questa modifica, seppur di lieve entità, mira a bloccare il review bombing organizzato nel periodo immediatamente successivo all'uscita dei titoli interessati da questo fenomeno, proprio in ragione della maggiore esposizione mediatica che si può ottenere decidendo di far coincidere tali atti con la commercializzazione dei giochi da "prendere di mira".

Per un ulteriore approfondimento, sulle nostre pagine trovate un video su polemiche e review bombing di The Last of Us 2.