Videogiochi e la ricerca del framerate perfetto: ne parla Masahiro Sakurai

Con la programmazione inaugurale del nuovo canale YouTube di Masahiro Sakurai, il papà di Super Smash Bros. affronta uno dei temi più dibattuti dagli appassionati di videogiochi: qual è il framerate perfetto?

Dopo aver salutato Super Smash Bros. Ultimate, l'eclettico designer giapponese coglie così l'occasione offertagli da questa sua nuova piattaforma comunicativa per discutere con la community dell'importanza del framerate nei videogiochi moderni e, con essa, dei compromessi da accettare per garantire la fluidità "ideale" per il titolo che si desidera lanciare su PC o console.

Nel corso del dibattito, Sakurai ha spiegato quali scelte compiono gli sviluppatori per determinare quale sia il framerate più adatto all'esperienza da proporre ai propri utenti. Pur essendo perfettamente consapevole delle enormi differenze di vedute tra chi realizza videogiochi appartenenti a generi diametralmente opposti, Sakurai sintetizza il suo discorso sottolineando come, in linea di massima, "60fps sono il framerate ideale nella grande maggioranza dei casi, ma i 30fps sono uno standard comune e non a caso... 30fps sono ancora un compromesso più che adeguato per giocare".

Il discorso affrontato dal creatore di Super Smash Bros., ovviamente, non tiene conto degli "estremi" rappresentati dal gaming competitivo o dalle esigenze dei PC gamer con hardware più aggiornato, ma si focalizza sulle esperienze ludiche "generiche" da fruire a risoluzioni che oscillano tra i 30 e i 60fps. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.