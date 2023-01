Videogiochi che rischiano di essere dimenticati: l'Archivio Embracer continua a crescere

Nell'ultimo approfondimento a firma dei giornalisti di Yahoo! Finance vengono descritte le attività svolte dal Gruppo Embracer per ampliare l'Archivio che accoglie migliaia di videogiochi, console e accessori del passato che rischiano di essere dimenticati.

La holding svedese che controlla realtà videoludiche del calibro di THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, Gearbox Entertainment, Coffee Stain e Dark Horse ha infatti deciso di finanziare un Archivio destinato a raccogliere giochi, piattaforme, gadget e accessori del passato.

Il progetto, curato da David Bostrom e lanciato a inizio 2022, ha già ricevuto finanziamenti da Embracer Group superiori ai due milioni di dollari, una somma spesa per acquisire oltre 50.000 videogiochi e console che rappresentano, come spiega lo stesso Bostrom, "un patrimonio inestimabile che vale la pena celebrare e salvaguardare per il futuro. Il nostro obiettivo è chiaro, desideriamo archiviare e salvare tutto ciò che è stato prodotto dall'industria dei videogiochi".

L'Archivio di Embracer Group può essere ammirato nel grande spazio espositivo allestito a Karlstad, in Svezia. Grazie anche agli ingenti investimenti garantiti da Embracer, il team diretto da Bostrom punta a estendere la propria rete di contatti per stringere collaborazioni con le istituzioni, i musei e le testate giornalistiche interessate alla conservazione dei videogiochi del passato, oltre a organizzare eventi speciali, mostre e spazi espositivi da allestire in tutto il mondo.