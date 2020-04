Videogiochi: Sconti e Offerte su Amazon per il download digitale

Amazon non è solamente un rivenditore di giochi in formato fisico, molti non ne sono al corrente ma tramite il sito di eCommerce numero uno al mondo è possibile anche acquistare codici di download da ricevere via email senza bisogno di aspettare la consegna del pacco al proprio domicilio, che in questo periodo potrebbe risultare difficoltosa.

Tramite la sezione Videogiochi da scaricare di Amazon.it è possibile accedere all'intero catalogo dei giochi digitali, i quali non sono soggetti a restrizioni sulle spedizioni, come noto a causa dell'emergenza Coronavirus, Amazon ha dato (e continua, giustamente) a dare) priorità alle spedizioni di prodotti di prima necessità, ritardando quindi l'elaborazione degli ordini che non contengono beni necessari alla sopravvivenza.

Tra le promozioni digitali attive nel momento in cui scriviamo troviamo ad esempio FIFA 20 a 23.99 euro, Battlefield V a 15.99 euro e Need for Speed Heat a 29.99 euro, tutti scaricabili da Origin su PC. Su Amazon è anche possibile acquistare download card per Nintendo Switch che vi permetteranno di scaricare giochi come Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate, e ancora giochi per Xbox One, PlayStation 4 e servizi in abbonamento come Nintendo Switch Online, Xbox Game Pass, Xbox LIVE Gold, PlayStation Plus e tessere con credito prepagato per tutti gli store digitali.