Videogiochi a sconto su Amazon.it per festeggiare il ritorno a scuola!

Amazon.ti festeggia il ritorno a scuola con la promozione Back To School! Le offerte riguardano varie categorie merceologiche presente sul noto sito di eCommerce, videogiochi compresi. Di seguito abbiamo selezionato dieci titoli per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in vendita a prezzo scontato solo per un periodo limitato.

Offerte Videogiochi Amazon Back To School

Tra i videogiochi in promozione per il Back To School troviamo Overwatch Game of the Year Edition, Far Cry 5 Limited Edition, Tekken 7, Assassin's Creed Origins, Resident Evil VII Biohazard, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno e Mario + Rabbids Kingdom Battle, solamente per citarne alcuni:

Volete risparmiare ancora di più? In questo caso vi ricordiamo che per ogni acquisto di libri scolastici pari ad almeno 60 euro effettuato su Amazon.it entro il 25 settembre riceverete un buono sconto di 10 euro da spendere su una selezione di prodotti, tra cui rientrano anche molti videogiochi e alcuni dei titoli segnalati qui sopra.