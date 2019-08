Videogiochi a sconto su Amazon: migliori offerte PS4, Xbox e Switch di lunedì 19 agosto

In attesa delle offerte sui migliori giochi della Gamescom, Amazon propone una serie di sconti su titoli di primo piano come GTA V, Crash Team Racing Nitro Fueled, MediEvil, Call of Duty Black Ops 4 e Spyro Reginited Trilogy.

Nello specifico segnaliamo Grand Theft Auto V in vendita a 19.99 euro, Battlefield V e Assassin's Creed Odyssey a 29.99 euro, Super Mario Maker 2 a 49.99 euro e Mortal Kombat 11 a 37.99 euro.

Offerte Videogiochi Amazon

Ricordiamo che le offerte indicate sono valide solamente per la giornata di oggi (lunedì 19 agosto) e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Vi invitiamo a segnalarci nello spazio qui sotto dedicato ai commenti eventuali variazioni rispetto ai prezzi riportati, aggiorneremo subito la notizia.