Videogiochi in sconto per il Black Friday: 10 offerte da non perdere assolutamente

Amazon lancia le offerte del Black Friday, i nuovi sconti coinvolgono ovviamente anche i videogiochi, per l'occasione abbiamo selezionato dieci titoli ora in vendita ad un prezzo ridotto, con alcune occasione assolutamente degne di nota.

Tra i giochi in promozione troviamo The Yakuza Remastered Collection, Marvel's Avengers, SoulCalibur VI e Crash Bandicoot 4 It's About Time, quest'ultimo al suo prezzo più basso di sempre dal lancio.

Sconti Amazon Black Friday 2020

Da segnalare anche Fallout 76 Special Edition a 7.99 euro (non è un errore, avete letto bene), FIFA 21 a 39.99 euro, Watch Dogs Legion Limited Edition (esclusiva Amazon.it) a 44.99 euro e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 9,99 euro.

Anche Marvel's Avengers raggiunge il minimo storico e scende a meno di 40 euro, taglio di prezzo anche per Need for Speed Hot Pursuit Remastered che passa a 19.99 euro per il Black Friday.