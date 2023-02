Videogiochi in sconto da Mediaworld: le offerte per PS5, Xbox e Nintendo Switch

Mentre PS5 torna disponibile su Amazon Italia, la nota catena di elettronica di Mediaworld propone diverse offerte su videogiochi per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Tra i titoli protagonisti delle nuove promozioni troviamo in particolare Sonic Frontiers, a prezzo ridotto su tutte le console. Spazio inoltre all'ultima creazione di Ubisoft Milano e Nintendo, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Di seguito trovare tutti i dettagli in merito alle nuove offerte proposte da Mediaworld.

Sconti PS5 e PS4

Grand Theft Auto V (versione PS5): scontato del 40%, a 24,60 euro;

(versione PS5): scontato del 40%, a 24,60 euro; Sonic Frontiers (versione PS5): scontato del 41,67%, a 34,99 euro;

(versione PS5): scontato del 41,67%, a 34,99 euro; Sonic Froniers /versione PS4): scontato del 38,33%, a 36,99 euro;

/versione PS4): scontato del 38,33%, a 36,99 euro; NBA 2K23 (versione PS4): scontato del 65%, a 24,85 euro;

In aggiunta, anche l'headset 3D pulse per PlayStation 5 è scontato dell'8%, con un prezzo ridotto pari a 91,99 euro.

Sconti Xbox Series X|S

Sonic Frontiers (versione Xbox Series X): scontato del 33,92%, a 39,64 euro;

Sconti Nintendo Switch

Just Dance: 2023 Edition : scontato del 35%, a 39,64 euro;

: scontato del 35%, a 39,64 euro; Sonic Frontiers : scontato del 35%, a 39,64 euro;

: scontato del 35%, a 39,64 euro; Mario + Rabbids: Sparks of Hope: scontato del 35%, a 39,64 euro;

Le nuove offerte resteranno disponibili da Mediaworld per un periodo di tempo limitato.