Videogiochi in sconto: MediEvil, Borderlands 3 e tanti altri in offerta da Mediaworld

Il nuovo volantino Mediaworld di fine aprile presenta anche interessanti offerte per la sezione Videogiochi e PC Gaming, con tanti titoli per tutte le console in vendita a prezzo speciale, solo online, per un periodo limitato.

Da segnalare ad esempio alcuni preordini in offerta: The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima possono essere preordinati al prezzo di 59.99 euro, mentre Cyberpunk 2077 costa 62.99, Desperados 3 invece ha un prezzo pari a 53.99 euro invece di 59,99 euro. Sconti anche su giochi come GTA V proposto a 29.99 euro, NBA 2K20 a 30.99 euro, FIFA 20 a 39.99 euro, MediEvil a 23.99 euro, Borderlands 3 a 30.99 euro e ancora Minecraft Nintendo Switch Edition a 24.99 euro, The Legend of Zelda Link's Awakening a 49.99 euro e Super Mario Maker 2 a 50,99 euro. Consistenti tagli di prezzo anche per Call of Duty Modern Warfare (49.99 euro) a Red Dead Redemption 2 (39.99 euro), trovate la lista completa delle offerte nel link pubblicato in calce alla notizia.

Le promozioni indicate sono valide esclusivamente online per un periodo limitato, ricordiamo che i negozi Mediaworld sono chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus e non sappiamo quando riapriranno, potete comunque continuare a fare acquisti tramite eCommerce con la certezza di ricevere rapidamente gli articoli ordinati.