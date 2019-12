Videogiochi in sconto per Natale 2019, le migliori offerte di Amazon.it

Continuano le offerte di Natale sui videogiochi targate Amazon.it, anche oggi il noto rivenditore propone una selezione di giochi in vendita a prezzo ridotto, ne abbiamo selezionati dieci acquistabili a cifre particolarmente invitanti.

In particolare segnaliamo Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 e Metro Exodus a 19.98 euro, NieR Automata e Judgment a 24.99 euro e Shadow of the Tomb Raider a 18,99 euro.

Amazon Sconti Videogiochi

Le offerte sono valide fino al 24 dicembre e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati approfittatene onde evitare che i giochi vadano sold-out, una condizione comune nei periodi di grandi acquisti come le festività di Natale.

Infine, vi segnaliamo sempre su Amazon.it l'offerta dedicata al SEGA Mega Drive Mini scontato di 20 euro rispetto al prezzo di listino, una buona idea regalo (da fare... o ricevere) per Natale, in particolar modo per i nostalgici dell'era 16-bit cresciuti con Sonic, Shinobi, Golden Axe, OutRun e gli altri grandi classici targati SEGA.