Videogiochi in sconto, le offerte di Amazon di giovedì 30 gennaio

Anche oggi Amazon.it propone una serie di sconti e offerte sui migliori giochi del momento, ne abbiamo selezionati tre in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo estremamente limitato, dunque affrettatevi se siete interessati!

In particolare la nostra scelta si è orientata su Star Wars Jedi Fallen Order, Super Mario Odyssey per Nintendo Switch e Resident Evil 2, in vendita ora a prezzi compresi tra 28.99 e 49.99 euro, di seguito dettagli e link per l'acquisto.

Sconti Amazon Videogiochi

Star Wars Jedi Fallen Order viene proposto a soli 39.99 euro ed è il titolo più recente dei tre, pubblicato lo scorso mese di novembre. L'offerta riguarda le versioni standard per Xbox One e PlayStation 4.

Super Mario Odyssey è uno dei giochi Nintendo Switch più venduti con oltre 16 milioni di copie, il price cut non è particolarmente consistente ma in linea con lo sconto applicato ad altri giochi Nintendo come Lugi's Mansion 3, Super Mario Bros U Deluxe e Mario Kart 8 Deluxe.

Infine, Resident Evil 2 è disponibile in versione standard a 28.99 euro, uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi, con il gioco Capcom che raramente viene scontato a meno di 30 euro.