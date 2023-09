Videogiochi in sconto da Unieuro: Dragon Ball Z Kakarot, Street Fighter 6 e tanti altri

Tornano gli sconti solo online di Unieuro validi fino al prossimo 10 settembre su una selezione di prodotti tra cui giochi per PS5 e Nintendo Switch, accessori e come controller, volanti e pedaliere, custodie e basette di ricarica.

Iniziamo con Dragon Ball Z Kakarot per PS5 a 25.49 euro, da segnalare anche Forspoken a 51.99 euro e LEGO Brawls a 19.99 euro, Street Fighter 6 è in sconto a 63.99 euro mentre The Dark Pictures Anthology The Devil in Me è in offerta a 34,99 euro.

Continuiamo con One Piece Odyssey a 39.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes 2 per Nintendo Switch a 23.99 euro e Dragon Ball The Breakers a 15,99 euro. E ancora, Sonic Origins Day One Edition a 34.99 euro, Rabbids Party of Legends a 31.99 euro, A Plague Tale Requiem a 49.98 euro e Monster Energy Supercross 5 a 24,90 euro. In chiusura, Baldo per PS4 a 29.99 euro e Street Fighter 4 PlayStation Hits a 16,99 euro.

In offerta anche una selezione di accessori tra cui controller cablati e senza filo, schede di memoria per Nintendo Switch, volanti e pedaliere, custodie per Nintendo Switch, cuffie e kit di personalizzazione per DualShock 4, oltre a stand di ricarica e basette per i Joy-Con di Nintendo Switch.