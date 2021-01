Quali sono i migliori videogiochi dei Simpson mai usciti?

C'è qualcuno che non conosce i Simpson? Assolutamente no, la famiglia di Springfield è ormai entrata nell'immaginario collettivo di grandi e piccini ed è parte integrante della cultura Pop. Ma ci sono videogiochi dedicati ai Simpson?

The Simpsons

The Simpsons Hit & Run

I Simpson Il videogioco

I Simpson Springfield

Questo titolo è un videogioco arcade prodotto e pubblicato da Konami nel corso del(e ripubblicato poi su Commodore-64, MS-DOS, Playstation Network e Xbox Live), che appartiene al genere dei picchiaduro a scorrimento laterale. Fino ad un massimo di quattro giocatori contemporaneamente potranno utilizzare i quattro personaggi presenti nel gioco, ovvero Homer, Marge, Bart e Lisa, per superare i diversi livelli del gioco. The Simpsons Hit & Run è un videogioco ispirato alla serie tv dei Simpson pubblicato nel corso del 2003 su PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube. L’intero concept del titoloper portare a termine una serie di missioni e livelli, nei panni di Homer, Marge, Bart, Lisa e Apu, per poter far luce su un mistero che aleggia sulla città di Springfield.Sviluppato da Electronic Arts, e pubblicato nel corso del 2007 su Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP, in questo titolo i giocatori possono impersonare i diversi membri della famiglia Simpson durante un’avventura fantastica e. Lo scopo del gioco sarà quello di attraversare una serie di livelli infestati da nemici e boss sfruttando i poteri speciali dei protagonisti, fino a sconfiggere il boss finale e portare a termine l’avventura.Anche I Simpson Springield è stato sviluppato da Electronic Arts, e distribuito nel corso del 2012 per dispositivi mobile con sistema operativo iOS e Android. Il gioco si configura come un classico city-builder mobile free-to-play supportato da microtransazioni: lo scopo del giocatore sarà quello di, distrutta in seguito ad un incidente con la centrale nucleare, facendo ritornare all’interno della città tutti i personaggi più iconici della serie, che assegneranno al giocatore ulteriori missioni per guadagnare nuove ricompense.