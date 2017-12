Videogiochi sotti l'albero: le proposte di Koch Media per Natale

: Non manca molto a Natale, è tempo di scegliere i regali da mettere sotto l’albero, un must che farà felici grandi e piccini, sono sicuramente i videogiochi.vi propone una ricchissima selezione di prodotti capace di soddisfare tutti, ma proprio tutti i gusti, anche quelli più sofisticati.

Ecco le proposte di Koch Media per un magico Natale 2017:

Per i nostalgici ed i più piccoli:

Sonic Forces (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch) - Dallo stesso team che ha creato Sonic Colors e Sonic Generations, ritorna il celebre porcospino blu che regala ai giocatori un’esperienza di gioco avvincente e ricca come Modern Sonic, catapultandoli sulle pericolose piattaforme che hanno caratterizzato Classic Sonic e utilizzando gadget potenti per creare un proprio eroe personalizzato.

Per trascorrere un Natale esilarante:

Agents of Mayhem (PlayStation 4, Xbox One, PC) - Agents of Mayhem è l’ultima creazione di Deep Silver Volition! Con questa nuova avventura, gli sviluppatori hanno voluto offrire il loro personale contributo al recente revival di supereroi, fumetti e cartoni animati. Gli autori della popolare serie Saints Row si sono superati di nuovo, creando un universo fumettistico completamente nuovo. Un gruppo di particolarissimi Super Agenti, reclutati da ogni parte del mondo, scorrazzano nella città di Seoul per salvarla dai piani distruttivi della malvagia organizzazione LEGION ("League of Evil Gentlemen Intent on Obliterating Nations").

Per chi non può perdersi i cult made in Japan del 2017:

Yakuza Kiwami (PlayStation 4) - Yakuza Kiwami è il remake HD del classico Yakuza per PlayStation 2. Il gioco inizia con il protagonista della serie, Kazuma Kiryu, imprigionato per l’omicidio del patriarca della sua famiglia (che non ha commesso). Ciò che segue da qui in poi è un’intricata rete di tradimenti, intrighi politici e redenzione, dato che niente fermerà Kiryu nel tentativo di recuperare il suo onore. · Persona 5 (PlayStation®4) _ "Best Role-playing Game" ai The Game Awards 2017.

Per gli amanti dello sport:

F1 2017 (PlayStation 4, Xbox One, PC) - F1 2017 è il videogame ufficiale della FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP ed è il nuovo capitolo dell'acclamata saga racing di uno dei campionati sportivi più seguiti al mondo. In questo nuovo capitolo ci sarà il ritorno dei classici veicoli F1 nella serie, le vetture più iconiche degli ultimi 30 anni, una modalità carriera più profonda, numerosi miglioramenti al multiplayer, una nuovissima modalità ‘Campionato’ ed una serie di altre nuove funzionalità.

Per tutta la famiglia:

Let’s Sing 2018 (PlayStation 4, Wii, Nintendo Switch) - Scalda le corde vocali. In Let’s Sing 2018 i giocatori potranno scegliere tra 30 brani di successo internazionali, in giocatore singolo e multiplayer fino a 4 giocatori, su Wii e PS4, e a 2 giocatori su Switch. Tra le tracce disponibili troviamo "Hymn For The Weekend" dei Coldplay, "Faded" di Alan Walker, "I Hate U, I Love U" di Gnash ft. Olivia O’Brien, e "Rockabye" di Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie. · Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PlayStation®4)

Per gli appassionati della serie Final Fantasy:

Final Fantasy XIV Collector’s Edition (PlayStation 4, PC) - Immergiti nell’ultimo capitolo dell’acclamato Final Fantasy XIV Online con una nuova, epica espansione: Stormblood! Esplora nuove terre come Ala Mhigo, sfida i nuovi Primal di Eorzea e affronta centinaia di nuove missioni come Guerriero della luce! Regalati la favolosa Collector's Edition che include una statua di Zenos yae Galvus, artbook con copertina rigida, una mappa di Eorza stampata in tessuto e un set di adesivi, inoltre sono presenti alcuni contenuti digitali da utilizzare nel gioco.

Per i più avventurosi:

Total War Warhammer II (PC) - Total War: Warhammer II, il secondo della trilogia e il sequel del pluripremiato Total War: Warhammer, porta ai giocatori una nuova campagna narrativa mozzafiato, ambientata sui vasti continenti di Lustria, Ulthuan, Naggaroth e le Terre Meridionali. La campagna Il Grande Vortice imposta il ritmo di gioco, che culminerà in un finale sorprendente e garantirà un'esperienza unica, sconosciuta ai precedenti titoli Total War.

Cosa ne pensate da questa lista stilata da Koch Media? Pensate di acquistare qualcuno dei titoli citati dal publisher?