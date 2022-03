Quanti sono i videogiochi di Spider-Man e qual è il migliore?

Dagli albori del mercato dei videogiochi, Spider-Man è stato protagonista di decine di videogiochi usciti su home computer e tutte le principali console, dall'Atari 2600 al NES passando per Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation e PlayStation 2, ovviamente PS3 e PS4, Xbox 360 e tante altre piattaforme. Ma quanti sono i giochi di Spider-Man?

Qual è il miglior gioco di Spider-Man?

In questo caso la battaglia per il titolo di miglior videogioco di Spider-Man vede protagonisti due soli titoli: Marvel's Spider-Man con un Metascore di 87 e Marvel's Spider-Man Miles Morales con un Metascore di 85. Andando più indietro nel tempo, meritevoli di attenzione sono anche Venom/Spider-Man Separation Anxiety, Spider-Man and Venom Maximum Carnage e il primo Spider-Man per PlayStation.

Tutti i giochi di Spider-Man

L'elenco completo dei videogiochi di Spider-Man parte dal 1982 e arriva ai giorni nostri con Marvel's Spider-Man per PS4 e Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS4 e PS5.

Spider-Man 1982 Atari 2600, Magnavox Odyssey 2

The Amazing Spider-Man 1990 Amiga, MS-DOS, C-64, Atari ST

The Amazing Spider-Man 1991 Game Boy

Spider-Man vs. The Kingpin Sega 1991 Genesis, Sega Master System, Game Gear, Sega CD

Spider-Man The Video Game 1991 Arcade

The Amazing Spider-Man 2 1992 Game Boy

Spider-Man Return of the Sinister Six - 1992 NES, Master System, Game Gear

Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge 1992 SNES, Mega Drive, Game Gear, Game Boy

The Amazing Spider-Man 3 Invasion of the Spider-Slayers 1993 Game Boy

Spider-Man and Venom Maximum Carnage 1994 SNES, Mega Drive

The Amazing Spider-Man Lethal Foes 1995 SNES

Venom/Spider-Man Separation Anxiety SNES, Mega Drive

Spider-Man The Animated Series 1994 SNES, Mega Drive, Game Boy

The Amazing Spider-Man Web of Fire 1996 Sega 32X

Spider-Man The Sinister Six 1996 MS-DOS

Spider-Man 2000 PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast, PC

Spider-Man 2 The Sinister Six 2001 Game Boy Color

Spider-Man 2 Enter Electro 2001 PlayStation 1

Spider-Man Mysterio's Menace 2002 Game Boy Advance

Spider-Man 2002 Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox

Spider-Man 2 2004 Game Boy Advance, GameCube, PC, PS2, Xbox, N-Gage, Nintendo DS, PSP

Ultimate Spider-Man 2005 Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS

Spider-Man Battle for New York 2006 Nintendo DS, Game Boy Advance

Spider-Man 3 2007 GBA, PC, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation 3, PSP

Spider-Man Amici o Nemici PC, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, Xbox 360, PlayStation Portable

Spider-Man Web of Shadows 2008 PC, NDS, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Wii, Xbox 360

Spider-Man Toxic City 2009 Mobile

Spider-Man Shattered Dimensions 2010 NDS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, PC

Spider-Man Edge of Time 2011 Nintendo 3DS, Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360

The Amazing Spider-Man 2012 N3DS, NDS, PS3, Wii, Xbox 360, PC, Mobile, Wii U, PS Vita

Ultimate Spider-Man Total Mayhem 2013 iOS, Android Gameloft Gameloft

Spider-Man Unlimited iOS, Android, Windows Phone

The Amazing Spider-Man 2 2014 Android, iOS, PC, 3DS, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Marvel's Spider-Man 2018 PlayStation 4, PlayStation 5

Marvel's Spider-Man Miles Morales 2020

Marvel's Spider-Man 2 2023

E per quanto riguarda il futuro? Insomniac ha annunciato Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 ma il gioco è ancora privo di una data di lancio, idealmente il debutto potrebbe essere fissato per il 2023 ma non ci sono certezze in merito.