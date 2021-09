I videogiochi sono tempo sprecato per gli uomini adulti: il nuovo attacco del Telegraph

Evidentemente non soddisfatta di quanto già affermato nel suo precedente articolo che etichettava i videogiochi come la prossima pandemia, The Telegraph sferra un nuovo attacco frontale al mondo videoludico e a chi, secondo la sua opinione, spreca il proprio tempo facendone utilizzo quotidiano.

Tra i creatori di contenuti a tema videoludico che hanno a malincuore segnalato il nuovo articolo del noto quotidiano britannico, Ryan Brown ha voluto sottolineare come quello dei videogiochi sia attualmente il medium di intrattenimento più grande in assoluto, superando persino televisione e cinema. Seppur giovane rispetto ad altri, il settore dei videogiochi si è ormai evoluto e sa oggi coinvolgere persone di ogni genere ed età. Si è inoltre dimostrato fondamentale in un periodo critico come quello della pandemia, in cui milioni di persone sono riuscite a rimanere in contatto proprio grazie ai videogiochi.

L'articolo pubblicato dal Telegraph sembra essere ancora fortemente legato ad una concezione arcaica dei videogame, ritenuti storicamente un mezzo di intrattenimento rivolto esclusivamente ai giovanissimi, e quindi incapaci di interessare un pubblico adulto. Ryan Brown ritiene che un pezzo giornalistico del genere "sarebbe stato imbarazzante anche se pubblicato nel 1991".

"Letteralmente in cosa dovremmo sprecare la nostra vita se non nell'intrattenimento e nell'arte? Non c'è alcun significato cosmico in questo mondo. Godetevi i vostri Van Gogh, i vostri Mario, o i vostri EastEnders. Lasciate che le persone si godano le cose", è stata la chiusura dell'intervento di Brown. Cosa ne pensate della presa di posizione del Telegraph?