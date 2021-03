Videogiochi: streamer e donazioni, spese oltre 45 milioni di sterline in UK nel 2020

Un report pubblicato da UKIE sottolinea come i consumatori inglesi abbiano speso nel 2020 45.6 milioni di sterline (oltre 50 milioni di euro) in contenuti streaming e video legati ai videogiochi. In questa categoria rientra il giro d'affari dei creatori su piattaforme come Twitch, YouTube, Facebook Gaming e tante altre.

In altre parole, i giocatori britannici hanno supportato streamer e creatori di contenuti spendendo complessivamente oltre 45 milioni di sterline, un giro d'affari superiore a quello legato ai libri e alle riviste dedicate ai videogiochi (10.5 milioni di sterline), ai film e alle colonne sonore, quest'ultimo un business da 22.9 miliardi di sterline. Il settore giocattoli e merchandising invece schizza verso l'alto con 119.6 milioni di sterline e una crescita annua del 22.4%.

Gli altri settori citati come libri e riviste e film e colonne sonore registrano un calo pari rispettivamente al 24.5% e 22.2% rispetto al 2019. Il segmento di business legato e manifestazioni, fiere ed eventi perde il 97% e genera incassi pari a 249.000 sterline nel 2020, un dato che non deve stupire dal momento che tutti gli eventi dal vivo sono stati interrotti a causa della pandemia Covid-19.

Il settore "Streaming e Video Content" è stato monitorato da UKIE per la prima volta solamente lo scorso anno e non ci sono dunque riferimenti ad annate precedenti, inoltre ribadiamo come i dati si riferiscano al solo mercato britannico.