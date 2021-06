Videogiochi e streaming: nasce Binge, la piattaforma del regista del fan film di Uncharted

Il regista del fan film di Uncharted, Allan Ungar, approfitta della "quiete mediatica pre-E3" per dare ulteriore visibilità all'annuncio di Binge, un nuovo servizio multipiattaforma di video streaming dedicato ai giocatori e a tutti i fruitori di contenuti legati all'industria dell'intrattenimento digitale.

Descritta dallo stesso Ungar come "il futuro dell'intrattenimento videoludico", Binge non nasce per entrare in competizione con Google Stadia o servizi come xCloud (le cui finalità sono prettamente ludiche) ma si prefigge lo scopo di attrarre un numero analogo di appassionati attraverso la trasmissione quotidiana di serie, show, spettacoli in streaming ed eventi originali "premium" ispirati ai videogiochi e ai creatori di contenuti.

In qualità di Responsabile dei Contenuti di Binge, Ungar spiega che l'idea di una piattaforma di video streaming globale rivolta ai giocatori è nata in funzione del supporto ricevuto dal fan film di Uncharted con Nathan Fillon nel ruolo di Nathan Drake.

Binge verrà lanciato ufficialmente nel corso del prossimo anno e, come specificato dal sito ufficiale del servizio, sarà possibile accedervi praticamente su tutti i dispositivi connessi alla rete, ivi comprese le console. Pur senza entrare nei dettagli degli show previsti, i rappresentanti di Binge riferiscono di aver già avviato i contatti con gli attori più famosi dell'industria videoludica tra publisher, sviluppatori indie, content creator e rivenditori. Sin dal lancio, Binge integrerà anche un sistema per guadagnare premi e bonus attraverso funzioni come Squad Party, un'attività che consentirà agli utenti di guardare insieme il medesimo contenuto della piattaforma.