Videogiochi sui Supereroi: non solo Batman e Spider-Man, i nostri desideri

Con la trilogia di Arkham, Batman ha sbancato anche nel mondo dei videogames, ed anche Spiderman è da poco riuscito nell'impresa. Ci sono però tanti altri supereroi che attendono soltanto di essere digitalizzati, e con questo speciale vogliamo proporvi una lista dei nostri personali candidati.

Lo straordinario successo delle pellicole hollywoodiane sui personaggi più iconici degli universi Marvel e DC Comics, unito alla crescente popolarità delle serie televisive dedicate ai supereroi più amati dei fumetti, offre infatti molti spunti di riflessione.

Considerando l'ottimo lavoro svolto da Insomniac Games con il funambolico Marvel's Spinder-Man e il preziosissimo insegnamento datoci dagli autori degli studi Rocksteady con la serie di Batman Arkham, le case di sviluppo più blasonate potrebbero approfittare del lancio delle console next-gen per abbandonare l'ormai stantia idea dei tie-in autocelebrativi per dedicare a "nuovi" supereroi come Iron Man, Daredevil, Black Panther, Superman e Thor le risorse necessarie a garantirci dei nuovi capolavori.

Il buon Gabriele Laurino ha provato a riassumere tutte le considerazioni e i sogni della community legati allo sviluppo dei futuri videogiochi sui supereroi nel nostro nuovo Video Speciale che vi attende a inizio articolo.