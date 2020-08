Videogiochi: superati i 3 miliardi di appassionati in tutto il mondo

Dopo aver stimato le vendite di PS5 e Xbox Series X, DFC Intelligence ha condotto una nuova analisi di mercato che sembrerebbe confermare un importante traguardo raggiunto dall'industria dell'intrattenimento digitale: nel mondo ci sarebbero tre miliardi di videogiocatori!

In base alle stime effettuate dalla rinomata società di ricerca e analisi, circa il 39% della popolazione mondiale si diverte con i videogiochi. Il report di DFC Intelligence è stato commissionato da diverse aziende del settore che, dai rispettivi osservatori, hanno notato la costante crescita nel numero di videogiocatori che è stata registrata in quest'ultimo periodo dominato dall'emergenza Coronavirus.

Le schede illustrative che accompagnano l'analisi evidenziano la rapida ascesa del mercato dei videogiochi mobile, con circa 1,5 miliardi di appassionati che utilizzano quasi esclusivamente il proprio smartphone per abbracciare questa forma d'intrattenimento. Anche nel settore dei videogiochi per PC e console si è assistito in questi ultimi mesi ad una rapida crescita nel numero di utenti, soprattutto in mercati come Cina (300 milioni di giocatori PC) e India (150 milioni).

L'analisi di DFC Intelligence aiuta anche a fotografare i reali "rapporti di forza" tra le principali regioni del pianeta che vantano la platea di "consumatori videogiocanti" più ampia, ossia l'Asia (1,42 miliardi), l'Europa (668 milioni), l'America Latina (383 milioni) e il Nord America (261 milioni).

Quanto al mercato delle console casalinghe, la ricerca condotta da DFC sottolinea come quest'ultimo coinvolga solo il 3% circa dell'intera popolazione mondiale e l'8% dei giocatori di tutto il mondo.