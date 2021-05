Videogiochi e territorio: ne parliamo su Twitch con gli autori di A Painter's Tale Curon

Dopo aver discusso a tutto spoiler di Returnal, la redazione di Everyeye.it scambierà quattro chiacchiere su Twitch con gli sviluppatori di A Painter's Tale Curon 1950 per parlare del legame tra videogiochi e territorio.

Il progetto di A Painter's Tale Curon 1950, già disponibile su Steam, vede la collaborazione degli studi nostrani di Monkeys Tales con IVIPRO per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di mantenere viva la memoria storica dei borghi d'Italia.

L'itinerario narrativo realizzato dagli sviluppatori italiani ci permette così di rievocare la storia di Curon Venosta, mostrandocelo con gli occhi di un pittore che, in visita al borgo, viene trascinato nelle profondità del lago da una figura femminile che lo proietta nel passato. Il titolo propone figure immaginarie e scenari ricostruiti con la tecnica voxel, attingendo alla documentazione fotografica dell'epoca e al modellino custodito al Museo Alta Val Venosta.

L'appuntamento con i ragazzi dei Monkeys Tales Studios è previsto per le ore 15:00 di venerdì 21 maggio sul canale Twitch di Everyeye. Vi invitiamo perciò a seguirci in questo viaggio tra fiction e realtà per discutere di videogiochi e territorio.