Videogiochi, territorio e patrimonio: appuntamento a Bologna il 23 novembre

Il convegno "Videogiochi, territorio e patrimonio: esperienze e opportunità", organizzato da IVIPRO - Italian Videogame Program e previsto a Bologna per il prossimo 23 novembre, si concentrerà sul videogioco come nuova risorsa per raccontare il territorio e la cultura italiana.

La giornata – che sarà introdotta da due interventi istituzionali di Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per la legalità della Regione Emilia-Romagna) e Matteo Lepore (Assessore alla Cultura e Promozione della Città, Comune di Bologna) – si rivolge in particolare alle istituzioni dell’Emilia-Romagna ma anche a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire il tema e a confrontarsi con sviluppatori che hanno lavorato in questo ambito. Saranno presenti professionisti italiani del settore che racconteranno la propria esperienza col patrimonio; studiosi ed esperti di game design; istituzioni che hanno già utilizzato i videogiochi in chiave divulgativa. L'appuntamento è cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna e INCREDIBOL! - l'INnovazione CREativa DI BOLogna. Il seminario si terrà venerdì 23 novembre 2018, dalle 10.00 alle 17.30, presso la Sala Tassinari di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6, Bologna. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni scrivere a info@ivipro.it.

Italian Videogame Program (IVIPRO)

L'Italian Videogame Program, progetto curato dall'Associazione Culturale IVIPRO, punta ad agevolare la produzione di videogiochi ambientati in Italia o legati alla cultura italiana e ad arricchire la mappatura del territorio nazionale in chiave videoludica individuando le location più adatte ai videogiochi e catalogando luoghi, monumenti, racconti e personaggi. Un lavoro che vuole andare a beneficio sia delle istituzioni, sia di quelle aziende interessate a sfruttare l'enorme patrimonio storico e culturale del nostro territorio.