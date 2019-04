Giochi Tripla A: un modello in crisi? Panel al Comicon con Francesco Fossetti il 25 aprile

Nell’epoca dei grandi blockbuster videoludici, analizziamo sfide, prospettive e difficoltà dei modelli produttivi attuali. Il ruolo dell’autore, l’influenza del marketing, le complessità gestionali degli studi di sviluppo, ed i suggerimenti per resistere in un mercato spesso difficile e spietato.

Questo è il tema del panel che si terrà domani, 25 Aprile 2019, al Napoli Comicon alla Mostra d'Oltremare, in un incontro della durata di un'ora dalle 18 alle 19 che sarà moderato dal nostro Francesco Fossetti, tra gli ospiti dell'edizione annuale della fiera.



E per gli appassionati di videogame che saranno presenti al Comicon 2019, le buone notizie non finiscono qui: non si parlerà solo di giochi Tripla A, l'organizzazione della fiera e il curatore dell'Area Videogiochi Antonio "Tanzen" Fucito, hanno organizzato diversi incontri dedicati proprio al medium del videogame, che vi andiamo ad illustrare nel dettaglio di seguito:

Giovedì 25 aprile

11:00 - 12:00 Benvenuti al COMICON Videogiochi

12:00 - 13:00 Focus su Mortal Kombat XI

13:00 - 14:00 Il futuro dei videogiochi è in streaming?

14:00 - 16:00 Days Gone: recensione live e anteprima del gioco

16:00 - 18:00 Dario Moccia. Late Show dei Povery, con Tanzen

18:00 - 19:00 Videogiochi Tripla A: un modello in crisi? Powered by Everyeye.it

Venerdì 26 aprile

11:00 - 12:00 Ignoranza sui videogiochi, è giunta l’ora di conoscere meglio l’argomento?

12:00 - 13:00 Concept Art e Grafica 3D per videogiochi

14:00 - 15:30 Le esclusive faranno ancora la differenza nella prossima generazione?

16:00 - 17:00 pow3R - Late Show dei Povery con Tanzen

17:00 - 19:00 Cosplay Challenge Videogiochi a cura del Kc Group

Sabato 27 aprile

11:00 - 12:00 Pixel Art e 3D: stili grafici a confronto

12:00 - 13:00 Steam, Gog, Epic, Origin e tanti altri: la frammentazione degli store su PC

14:00 - 16:00 Streaming videoludico: presente ed evoluzione delle console

16:00 - 18:00 Sabaku. Late Show dei Povery con Tanzen

18:00 - 19:00 Violin&Dragons - Musica per buoni videogiocatori

Domenica 28 aprile

11:00 - 12:00 Il futuro dei videogiochi: verso la console unica?

12:30 - 14:30 Sabaku no Maiku spiega Sekiro: Shadows Die Twice

15:00 - 16:00 Troppi videogiochi = rischio noia?

16:00 - 17:00 PS5, Xbox Scarlett e la next-gen - Powered by IGN italia

17:30 - 18:30 Violin Café - Musiche emozionanti di videogiochi

Appuntamento dunque per il ComicOn 2019, maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale dell'evento , sempre aggiornati con tutti gli appuntamenti e le attività previste in fiera, in programma a Napoli