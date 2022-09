Videogiochi, turismo e fantascienza: IVIPRO Days 2022 a Trieste con un ricco programma

Mentre in Piemonte prosegue la mostra PLAY alla Reggia di Venaria, anche il Friuli Venezia Giulia si appresta ad ospitare un evento a sfondo videoludico decisamente interessante.

Dopo due edizioni online, IVIPRO Days 2022 si appresta a dedicare due intere giornate al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale. Nella cornice del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza, l'evento getta un ponte trauniverso sci-fi, sviluppo videoludico e turismo.



In programma per le giornate di martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2022, IVIPRO Days 2022 propone un programma ricco di appuntamenti, tra "viaggi nel tempo alla scoperta delle capitali europee, interviste ad autori e sguardi medio-orientali, focus sul cambiamento climatico, dichiarazioni d'amore per la propria terra e per il retrogaming, nuove prospettive sulla didattica videoludica e un pratico tutorial per realizzare videogiochi legati al territorio". A corredo, troviamo un nutritissimo gruppo di ospiti, che animeranno i panel del festival. Tra questi:

Tony Warriner: co-fondatore di Revolution Software, team autore di Beneath a Steel Sky e Broken Sword;

Maddalena Grattarola: direttamente da Londra (London College of Communication, University of the Arts London / Goldsmiths, University of London), proporrà un breve catalogo di visioni apocalittiche e post-apocalittiche estratte dal panorama più sperimentale e innovativo dei videogiochi indipendenti pubblicati nell'ultimo decennio;

Felix Bohatsch (Broken Rules) e Francesco Berton (Safe Place Studio): analizzeranno il team delle eco-distopie;

Gergő Virág (Lost Budapest): descriverà il lavoro di ricostruzione digitale di Budapest, che si appresta a trasformarsi nell'ambientazione di una nuova avventura noir;

Marko Tominić (Red Martyr Entertainment): si parlerà della ricostruzione della Croazia e delle sue tradizioni in Saint Kotar;

Ali Boroumand (Black Cube Games): terrà un panel dal titolo "Dalla letteratura persiana del XII secolo a The Tale of Bistun";

Maura McHugh: la scrittrice discuterà di videogioco e fumetto, concentrandosi sull'opera Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries, un investigativo ambientato negli anni Venti tra Francia, Inghilterra e Irlanda;

Cristina Bragaglia (Fondazione Palazzo Coronini Cronberg), Tiziano Giardini (34BigThings) e Gianluca Novel (FVG Film Commission): spazio allo sviluppo videoludico in Italia;

Viola Nicolucci (psicologa e psicoterapeuta), Barbara Re (Università di Camerino) e Stefano Caselli (IVIPRO): ci parlano di videogiochi come strumento didattico volto a per accorciare le superare stereotipi e barriere;

Andrea Babich: si parlerà di retrogaming e racconto degli spazi del mondo reale;

L'accesso all'edizione 2022 degli IVIPRO DAYS è promossa dall'Associazione IVIPRO e dal Trieste Science+Fiction Festival ed è. Si richiede dila propria presenza all'evento, tramite il portale dedicato su Eventbrite