Videogiochi USA: Xbox Series X domina il Black Friday 2022, superato COD Modern Warfare 2

Con le offerte videoludiche del Black Friday 2022 che si avviano alla conclusione, i giornalisti del Washington Examiner hanno tirato le somme sui prodotti più acquistati dai consumatori statunitensi presso gli store digitali e le catene di distribuzione che hanno partecipato a questa nuova tornata di promozioni.

Stando ai dati condivisi da Adobe Analytics, le vendite di prodotti di elettronica sarebbero state superiori a quelle stimate inizialmente dagli analisti, con un giro d'affari totale di oltre 8,9 miliardi di dollari (considerando anche le vendite di giocattoli, attrezzature per esercizi e altri prodotti).

In base alle analisi condotte da Adobe Analytics, l'oggetto del desiderio dei consumatori americani durante il Black Friday 2022 è stata Xbox Series X: la console Microsoft di ultima generazione risulta essere il prodotto più acquistato durante i Saldi del Venerdì Nero negli Stati Uniti, superando il volume d'affari della linea di giocattoli Bluey, le già incredibili vendite di lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 e gli acquisti in droni e computer MacBook.

In attesa dei dati di vendita del Cyber Monday e delle tornate promozionali che ci accompagneranno durante le vacanze natalizie, gli analisti snocciolano anche la classifica dei prodotti più venduti durante il Giorno del Ringraziamento: in questo caso, a farla da padroni sono stati Nintendo e Sony grazie al volume d'affari generato dagli acquisti di bundle Nintendo Switch e dalle vendite record di God of War Ragnarok.