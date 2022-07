I videogiochi usati come strumento di apprendimento nei bambini con deficit d'attenzione

Nella città di Savannah, in Georgia, un medico sta aiutando Owain e la sua famiglia a curare il disturbo ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) con i videogiochi anziché con i farmaci, come parte di un programma sperimentale ancora nelle prime fasi e destinato ad evolversi in futuro.

Sotto stretto controllo medico è possibile utilizzare i videogiochi per combattere il disturbo da deficit dell'attenzione, un gioco utilizzato per i test è EndeavorRx, approvato dalla US Food and Drug Administration (FDA) proprio come strumento di terapia e trattamento per l'ADHD tra bambini e ragazzi.

Attualmente EndeavorRx viene prescritto solamente da alcuni dottori negli Stati Uniti, il gioco è stato realizzato appositamente per stimolare alcune aree del cervello ed aumentare così i livelli di attenzione, aiutando i più giovani a tenere sotto controllo la patologia e migliorando vari aspetti cognitivi e comportamentali.

Si tratta di una terapia sperimentale realizzata in collaborazione con medici di base, pediatri, psicologi dell'età infantile e neuropsichiatri, chiaramente la terapia viene somministrata solamente in alcuni casi selezionati, al momento i ragazzi che hanno giocato per 25 minuti al giorno con EndeavorRx per un periodo di tempo più o meno prolungato hanno tratto dei vantaggi, ma chiaramente questo metodo è ancora tutto da sperimentare e valutare.