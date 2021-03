Videogiochi usati e console: compra e risparmia da GameStopZing con le nuove offerte

Il nuovo volantone GameStopZing di marzo presenta tantissime offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, Funko Pop!, statuine, gift card, giochi di carte e da tavolo, non manca inoltre una sezione dedicata all'usato, con la possibilità di acquistare prodotti RePlay ad un prezzo conveniente.

Sai cosa vuol dire acquistare un prodotto usato da GameStopZing? Stessa qualità ad un prezzo inferiore. Come lo facciamo? Selezionando con attenzione i prodotti e garantendoli per un anno.

Sono tante le offerte usato di GameStopZing: clienti GSZ+ Level 3 riceveranno il 10% di sconto su giochi e accessori usati e otterranno extra valutazione del 10% sui prodotti usati riportato in negozio. La selezione è vastissima e include console come PS4, Xbox One, e Nintendo Switch oltre a videogiochi per tutte le piattaforme, vi basterà andare sul sito di GameStop e selezionare il sistema di vostro interesse per accedere alla lista completa degli articoli usati in vendita a prezzo scontato.

Se volete risparmiare ancora di più potete optare per il Premium Pass GameStopZing il quale vi permetterà di ottenere dieci euro di credito da spendere su qualsiasi prodotto e otto buoni per acquistare altrettanti giochi usati grazie ai ticket inclusi nel Pass.

Da GameStopZing le occasioni di risparmio non mancano, online e nei negozi, con tante offerte pensate su misure per le esigenze dei clienti.