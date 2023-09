Migliori giochi in uscita a ottobre: il mese di Spider-Man, Super Mario e Assassin's Creed

È ufficiale, ci sono troppi giochi a ottobre. La stagione autunnale, che in quanto anticamera del periodo delle festività risulta essere da sempre la più ricca in termini d'uscite, sta entrando nel vivo: nel corso del prossimo mese s'avvicenderanno decine e decine di titoli, così tanti che è difficile tenerne traccia.

Nuovi videogiochi in uscita ottobre 2023

Bilkins' Folly (PS5, PS4, Switch, PC) - 2 ottobre

The Lamplighter’s League (Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Game Pass) - 3 ottobre

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS5, PS4, Switch, PC) - 3 ottobre

Scorn (PS5) - 3 ottobre

Silent Hope (Switch, PC) - 3 ottobre

Warhammer 40.000 Darktide (Xbox Series X|S e Game Pass) - 4 ottobre

Hellboy Web of Wyrd (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 4 ottobre

Hellboy Web of Wyrd (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 4 ottobre

Assassin's Creed Mirage (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC) - 5 ottobre

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Switch) - 5 ottobre

Asterix & Obelix: Heroes (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch) - 5 ottobre

Cricket 24 (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S) - 5 ottobre

Wargroove 2 (Switch, PC) - 5 ottobre

Borderlands 3 (Switch) - 6 ottobre

Detective Pikachu Il Ritorno (Switch) - 6 ottobre

Detective Pikachu Il Ritorno (Switch) - 6 ottobre

Forza Motorsport (Xbox Series X|S e PC) - 10 ottobre

Forza Motorsport (Xbox Series X|S e PC) - 10 ottobre

Wild Card Football (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 10 ottobre

Total War: Pharaoh (PC) - 11 ottobre

Batman: Arkham Trilogy (Switch) - 13 ottobre

Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 13 ottobre

Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 13 ottobre

Skull Island: Rise of Kong (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 17 ottobre

Sonic Superstars (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 17 ottobre

Sonic Superstars (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 17 ottobre

Slender: The Arrival (PS5, Xbox Series X|S) - 18 ottobre

Endless Dungeon (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 19 ottobre

Galactic Civilizations IV: Supernova (PC) - 19 ottobre

Gangs of Sherwood (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 19 ottobre

Gargoyles Remastered (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 19 ottobre

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 19 ottobre

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 19 ottobre

The 7th Guest VR (PlayStation VR2, Quest, PC) - 19 ottobre

The Gap (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 19 ottobre

The Jackbox Party Pack 10 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 19 ottobre

World of Horror (PS5, PS4, Switch, PC) - 19 ottobre

Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation 5)- 20 ottobre

Super Mario Bros Wonder (Nintendo Switch) - 20 ottobre

Cities: Skylines II (PC e Game Pass) - 24 ottobre

Cities: Skylines II (PC e Game Pass) - 24 ottobre

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 24 ottobre

Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) - 24 ottobre

BattleCakes (PC) - 26 ottobre

Dave The Diver (Switch) - 26 ottobre

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PlayStation VR2, Quest) - 26 ottobre

Ghostrunner 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 26 ottobre

Ghostrunner 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 26 ottobre

Alan Wake 2 (PS5, Xbox Series X|S e PC) - 27 ottobre

EA Sports UFC 5 (PS5, Xbox Series X|S) - 27 ottobre

EA Sports UFC 5 (PS5, Xbox Series X|S) - 27 ottobre

Resident Evil Village: Winters' Expansion (iOS) - 30 ottobre

Jusant (PS5, Xbox Series X|S, PC e Game Pass) - 31 ottobre

Assassin's Creed Mirage su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC dal 5 ottobre

La saga degli assassini riparte dalle origini. Ambientato vent'anni prima di Valhalla, Assassin's Creed Mirage racconta di un giovane Basim impegnato a scalare i ranghi dell'Ordine nella Baghdad nel IX secolo d.C. Dopo la trilogia action GDR composta da Origins, Odyssey e Valhalla, Ubisoft ha ripescato la formula originaria concentrandosi sull'aspetto action/adventure, donando al suo protagonista una spiccata propensione per il parkour e lo stealth. Il gioco è già arrivato in redazione e potete aspettarvi la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage per le ore 13:01 di mercoledì 4 ottobre.

Forza Motorsport per Xbox Series X|S e PC dal 10 ottobre

Forza Motorsport segna il ritorno della serie automobilistica simarcade dopo ben sei anni di assenza, un periodo insolitamente lungo che Turn 10 ha impiegato per ricostruire l'esperienza dalle fondamenta e traghettarla nella nuova generazione. A detta del Creative Director Chris Esaki, si tratta del "gioco di corse tecnicamente più avanzato di sempre, creato da zero per sfruttare la potenza delle console Xbox Series" La ricetta di lancio prevede 500 automobili da collezionare, guidare e personalizzare (100 delle quali al loro debutto assoluto nella serie), 800 potenziamenti unici, 20 location differenti (tra cui cinque inedite, come Kyalami in Sudafrica), oltre a momenti della giornata dinamici, condizioni meteo differenti e il pieno supporto al ray tracing in gara. Ovviamente, Forza Motorsport sarà disponibile in Game Pass fin dal day one.

Marvel's Spider-Man 2 su PlayStation 5 dal 20 ottobre

A mani basse il gioco più atteso dall'utenza PlayStation 5, Marvel's Spider-Man 2 promette di allargare gli orizzonti narrativi dello spider-verso di Insomniac Games e moltiplicare oltremodo l'offerta contenutistica rispetto agli episodi precedenti. Sono due i ragnetti giocabili, Peter Parker e Miles Morales, ognuno caratterizzato da poteri distintivi - il simbionte per il primo, la bio-elettricità nel secondo. Nell'open world è persino possibile passare dall'uno all'altro in qualsiasi momento, con transizioni praticamente fulminee. La mappa esplorabile è ancor più grande, grazie all'introduzione dei distretti del Queens e di Brooklyn. Insomniac ha fatto le cose in grande anche dal punto di vista tecnico, mettendo a punto ben tre modalità grafiche per PS5, tutte munite di ray-tracing.

Cos'altro si può desiderare? Una valanga di costumi? Ci sono pure quelli, e sono pure personalizzabili nei colori e nell'aspetto! Prima di passare oltre segnatevi sul calendario questo appuntamento: alle ore 16:00 del 16 ottobre troverete online la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2!

Super Mario Bros Wonder su Nintendo Switch dal 20 ottobre

C'è un'esclusiva per tutti a ottobre, anche per Nintendo Switch. Al popolo della grande N ne spetta una d'eccezione, Super Mario Bros. Wonder, che segna il ritorno di un Mario 2D a ben 11 anni di distanza dal lancio di New Super Mario Bros. L'ormai rodato ed assuefacente gameplay della saga è ulteriormente rinvigorito dall'introduzione dei Fiori Meraviglia, che stravolgono il mondo di gioco in maniera imprevedibile, facendo muovere i tubi o inclinando il terreno. Oltre a classici intramontabili il super fungo, il fiore di fuoco e la super stella, Super Mario Bros. Wonder introduce anche tre potenziamenti nuovi di zecca, come Mario Elefante, già idolo delle folle. Con ben 12 personaggi giocabili (il numero più alto di sempre), il gioco supporta la cooperativa per 2-4 giocatori sia in locale, sia online, oltre ad una modalità single player online in cui è possibile incontrare ed aiutare i fantasmi degli altri giocatori.

Alan Wake 2 su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 27 ottobre

Alan Wake 2 segna il ritorno dello scrittore maledetto a ben tredici anni dalla sua prima avventura. Stavolta, in ogni caso, Wake non è solo contro l'oscurità, dal momento che entra in azione anche Saga Anderson, un'affermata agente dell'FBI attirata a Bright Fall da una scia di omicidi rituali. Durante la progressione, è possibile passare da un personaggio all'altro per assistere allo svolgersi degli eventi da due prospettive diverse: mentre Anderson cerca di risolvere il caso nella realtà, immersa nei magnifici panorami di Cauldron Lake nel nordovest del Pacifico e le suggestive cittadine di Bright Falls e Watery, Wake prosegue nei suoi disperati tentativi di fuga dalle profondità del Luogo Buio, che ha preso le fattezze di un panorama urbano da incubo. Come sempre, l'alleato più prezioso nella lotta all'oscurità in assoluto è la luce.