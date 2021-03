Quanti videogiochi sono usciti su PlayStation 3?

Uscita a fine 2006 in Giappone e Stati Uniti, e arrivata in Europa nella primavera del 2007, la PlayStation 3 ha segnato il debutto di Sony nel mondo dell’alta definizione, compiendo un stacco in termini tecnici notevole rispetto all’illustre PlayStation 2.

Con un totale di oltre 87 milioni di unità distribuite, ha lasciato il segno nel cuore dei giocatori grazie a numerosi produzioni memorabili. Ma quanti sono esattamente i giochi prodotti per PS3? Ebbene, calcolando anche le produzioni esclusive per i mercati giapponesi, americani o europei, la terza console casalinga di casa Sony ha avuto un totale di 2278 giochi dal suo debutto a oggi. Il tutto senza tenere conto dei titoli appartenenti alle collane PS2 Classics, PS One Classics e PlayStation minis: si parla di titoli pensati espressivamente per PS3. Tra gli altri dati interessanti, per il sistema sono stati venduti un numero di giochi pari a 999 milioni, con una media dunque di 11,4 giochi a console.

Nel corso degli anni la console ha ospitato numerose esclusive di elevato valore. È qui che hanno preso il via serie come Uncharted e The Last of Us di Naughty Dog, proseguite con grande successo anche su PlayStation 4. Tra le saghe che hanno maggiormente caratterizzato la PS3 troviamo anche Resistance da parte di Insomniac Games (che ha parallelamente portato avanti Ratchet & Clank con diversi nuovi episodi), mentre è qui che si è conclusa l’epopea di Solid Snake con Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Sempre a proposito di conclusioni, la console ha ospitato anche God of War III e God of War Ascension, che hanno chiuso la prima parte della saga di Kratos prima del soft reboot compiuto con il capitolo del 2018. Tra le altre esclusive più conosciute della console troviamo Heavy Rain di Quantic Dream, i primi due LittleBigPlanet di Media Molecule e anche Heavenly Sword, titolo magari non eccelso ma che ha dato fama internazionale a Ninja Theory ed è considerato il primo titolo ad aver effettivamente mostrato le capacità tecniche di PS3.

PlayStation 3 ha compiuto 14 anni in Europa, essendo uscita il 23 marzo nel Vecchio Continente. Sfortunatamente è ufficiale che il PlayStation Store chiuderà i battenti su PS3, PSP e PS Vita in estate. L'epoca della PS3 sta per tramontare una volta per tutte, ma non sarà mai dimenticata.