Quali sono i videogiochi che vanno di moda? Da GTA 5 a Call of Duty Warzone

Stabilire quale sia la "moda" corrente nel sempre più ampio panorama videoludico non è certo semplice: titoli su titoli si avvicendano di continuo per occupare il podio e vincere i premi di gioco più bello dell'anno, gioco più giocato o altro.

Il 2020 è senza ombra di dubbio l'anno del multigiocatore online. La pandemia che ha colpito il mondo intero ha forzato tantissimi di noi all'isolamento in casa, o come minimo alla riduzione delle attività da svolgere all'esterno. Questo ha portato a un'impennata senza precedenti del settore videoludico, che non accenna a diminuire durante il 2021. Noi abbiamo cercato di capire quali tra i giochi più famosi sia riuscito a stabilire una sorta di tendenza durante questo anno appena concluso.

Sono stati soprattutto i videogiochi dotati di un solido comparto multiplayer, o pensati esclusivamente per quello, a trarne beneficio; titoli come Call of Duty Warzone e Fortnite, ad esempio, sono tra i giochi più giocati dell'anno e possiamo affermare con tranquillità che sono riusciti a costituire una tendenza, una moda, essendo conosciuti veramente da tutti. Il primo dei due soprattutto, grazie a una modalità Battle Royale disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme, decisamente innovativa e in grado di ospitare lobby con un numero massimo impressionante di ben 150 giocatori in una singola partita, e grazie anche al fatto che rappresenta una fonte di esilaranti meme apparentemente illimitata.

Oltre a questi due titoli troviamo Grand Theft Auto V, forse il videogioco più longevo che sia esistito finora (risale addirittura al 2013): grazie alla sua struttura e ai moltissimi fedeli che lo mantengono "alla moda" grazie ai mod, lo strepitoso successo firmato Rockstar continua a catturare giocatori con la sua versione online costantemente aggiornata.

Altro indiscusso successo Rockstar, Red Dead Redemption 2 è riuscito a infrangere parecchi record e ha segnato un punto di svolta dell'universo videoludico in termini di realismo grafico e immersività: è stato il videogioco più fotografato del decennio, e ha avuto una risonanza tale che tutti, almeno una volta, l'hanno sentito nominare. Senza dimenticare Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch (uno dei videogiochi più venduti del 2020), Fall Guys Ultimate Knockout e Among Us.