I videogiochi più venduti del 2020 su Amazon USA: Animal Crossing batte tutti

E' stato Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch il videogioco più venduto su Amazon negli Stati Uniti durante il 2020, come testimoniato dalle classifiche di fine anno pubblicate dal celebre sito di eCommerce.

Al secondo posto troviamo Super Mario 3D All-Stars seguito da Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate e ancora da Animal Crossing New Horizons, questa volta in formato digitale.

I giochi più venduti del 2020

Animal Crossing New Horizons Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8 Deluxe Super Smash Bros Ultimate Animal Crossing New Horizons (Digital Download) Cyberpunk 2077 Ring Fit Adventure Hyrule Warriors L'Era della Calamità The Last of Us Part 2 The Legend of Zelda Breath of the Wild

Da segnalare anche Cyberpunk 2077 per PlayStation 4 al sesto posto mentre Ring Fit Adventure occuòa il settimo posto. La Top 10 dei giochi più venduti del 2020 su Amazon.com si chiude con Hyrule Warriors L'Era della Calamità per Nintendo Switch (ottimo risultato, considerando l'uscita a novembre inoltrato), The Last Of Us Parte 2 e The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Assenti dalle prime dieci posizioni i giochi di lancio per PS5 come Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales, fuori dalla Top 10 anche giochi come Assassin's Creed Valhalla e Call of Duty Black Ops Cold War, i quali hanno però registrato vendite record sul mercato digitale.