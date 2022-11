Quali sono i videogiochi più venduti del 2022? Dominano Elden Ring e Pokemon

Il 2022 sta per giungere al termine e, nell’attesa dei The Game Awards e delle ultimissime produzioni videoludiche in arrivo, si inizia a tirare un po’ le somme di questi mesi molto interessanti che hanno saputo regalarci una grande mole di giochi e contenuti di qualità.

Menzioni d'onore

NFL 23 : Classificatosi al primo posto dei software più venduti nel mese di agosto 2022, Madden NFL 23 è una delle produzioni videoludiche più vendute di quest'anno che sta per giungere al termine, costituendo un vero e proprio fenomeno di culto americano.

: Classificatosi al primo posto dei software più venduti nel mese di agosto 2022, Madden che sta per giungere al termine, costituendo un vero e proprio fenomeno di culto americano. Lego Star Wars La Saga degli Skywalker : La nuova avventura pubblicata da Warner Bros. Interactive ha saputo colpire nel profondo l’utenza. Lego fa rima con divertimento e rappresenta un grandissimo successo economico.

: La nuova avventura pubblicata da Warner Bros. Interactive ha saputo colpire nel profondo l’utenza. e rappresenta un grandissimo successo economico. FIFA 23 : Se NFL 23 è un fenomeno di culto americano, per gli europei a farla da padrone nel mondo dello sport vi è il calcio. FIFA 23 ha superato i 10 milioni di giocatori in una sola settimana.

: Se NFL 23 è un fenomeno di culto americano, per gli europei a farla da padrone nel mondo dello sport vi è il calcio. FIFA 23 ha superato i 10 milioni di giocatori in una sola settimana. Call of Duty Modern Warfare 2 : Il colosso videoludico COD Modern Warfare 2 ha superato il miliardo di dollari in incassi ricavati dalla vendita del software nell'arco di pochissimo tempo, decretando un successo planetario per questa nuova iterazione.

: Il colosso videoludico COD Modern Warfare 2 ha superato il miliardo di dollari in incassi ricavati dalla vendita del software nell'arco di pochissimo tempo, decretando un successo planetario per questa nuova iterazione. God of War Ragnarok: Giungiamo al termine delle menzioni d'onore citando la grande epopea di Kratos e Atreus. Il frutto del lavoro dei ragazzi di Santa Monica Studio ha raggiunto il totale di 5 milioni di copie nell'arco di pochi giorni dal lancio ufficiale su PS4 e PS5.

Terza posizione: Pokémon Scarlatto e Violetto

Pur, è obbligatorio citare alcune delle produzioni che hanno segnato il mercato in termini di vendite e di percezione da parte dell'utenza.Non si tratta di titoli che competono con i tre campioni di incassi quanto, piuttosto, di esperienze il cui valore gli ha comunque permesso di raggiungere cifre di vendite e/o di utenti attivi in egual misura da capogiro:

Ultimi in classifica (non di certo per importanza in termini di popolarità) vi sono le nuove iterazioni di Pokémon, Scarlatto e Violetto. Questi titoli hanno segnato un parziale ritorno in auge del brand, soprattutto a fronte di numeri di vendite esorbitanti anche per lo stesso brand. Infatti, è notizia di soli pochi giorni che le opere di Nona Generazione sono i giochi del franchise più preordinati di sempre, superando record di vendite in tutti i mercati videoludici e capitalizzando un totale di oltre 10 milioni di unità vendute. Non è tutto oro quel che luccica e, come visto recentemente con l'analisi tecnica di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due prodotti nel podio delle classifiche di vendita del 2022 non raggiungono gli standard qualitativi necessari e che da sempre contraddistinguono le produzioni targate Nintendo.

Seconda posizione: Leggende Pokémon Arceus

Lo spin-off pubblicato a gennaio raggiunge la seconda posizione del podio attinente ai videogiochi più venduti del 2022. Leggende Pokémon Arceus ha totalizzato 12,64 milioni di unità vendute, decretando un innegabile successo per quello che è stato un momento di importante transizione per l'intero brand. Il cambio di rotta a favore di un sistema di gioco incentrato su un'esplorazione più accentuata e costituita da ambienti open map ha decretato un piccolo e timido passo verso un cambio radicale, il quale purtroppo non ha "preso il volo" con i sopracitati Pokémon Scarlatto e Violetto. In termini di vendite, però, c'è da considerare che tra questi numeri da capogiro è escluso il conteggio delle unità vendute attraverso lo store digitale Nintendo eShop.

Prima posizione: Elden Ring

Al primo posto di questa classifica troviamo il celebre titolo sviluppato da From Software e pubblicato da Bandai Namco. Elden Ring ha raggiunto dei traguardi di record inarrivabili, tanto da aver portato l’avventura nell’Interregno ad essere stata la più giocata ed acquistata del 2022. Al momento vi sono informazioni sui dati di vendita aggiornate all’agosto del 2022, in cui viene riportato che Elden Ring ha venduto 17,5 milioni di unità. Tuttavia, tenendo conto delle copie fisiche e digitali, l’esperienza ideata da From Software è la più venduta in tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.